Al "Del Duca" di Ascoli gara intensa e ricca di emozioni con un Frosinone che nel primo tempo cerca di mettere a frutto possesso palla e fraseggio ma ma le azioni da gol sono tutte sui piedi dei giocatori marchigiani che però non riescono a concretizzare.Nella ripresa, al 54', Capuano prende il secondo giallo e lascia i suoi in 10. Sotto di un un uomo un Frosinone tutto cuore trova il gol dell'1-0 su calcio piazzato, angolo di Maiello e incornata vincente di Novakovich. Da lì in poi è un assedio dell'Ascoli che attacca a testa bassa, ma con troppa foga e non trova spazi. Quando la partita sembra ormai finita e i ciociari pregustano già il ritorno alla vittoria dopo quasi due mesi, Salvi ferma in area Bidaoui. Per l'arbitro è rigore. Sul dischetto va il grande ex Federico Dionisi che non trema e scrive 1-1 esibendo poi la maglia celebrativa del centesimo gol in Serie B. A quella che è stata per anni la sua squadra.

Il tabellino

ASCOLI: Leali; Pucino, Brosco, Quaranta, Kragl; Caligara (16' st Bidaoui), Buchel (16' st Danzi), Saric (23' st Eramo); Sabiri (23' st Parigini); Dionisi, Bajic (32' st Simeri). A disposizione: Sarr, D'Orazio, Corbo, Stoian, Mosti, Pinna, Avlonitis, Simeri. Allenatore: Sottil.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Curado, Ariaudo, Capuano; Salvi, Rodhen (32' st Gori), Maiello, Kastanos (42' st Carraro), D'Elia; Novakovich, Iemmello (17' st Szyminski). A disposizione: Trovato, Vettorel, Millico, Boloca, Tribuzzi, Vitale M., Parzyszek, Vitale L., Brignola. Allenatore: Nesta.

Arbitro: Ros di Pordenone; assistenti Tolfo di Pordenone e Maccadino di Pesaro

Reti: 14' st Novakovich, 50' st Dionisi (rig)

Note: partita a porte chiuse; angoli: 5-4 per il Frosinone; ammoniti: 25' pt Dionisi, 31' pt Buchel, 40' pt e 8' st Capuano, 39' st Szyminski; espulsi: 8' st Capuano, 50' st Dionisi; recuperi: 2' pt; 5' st.