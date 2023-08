Il "Criciuma Esporte Club", che svolge attività nella omonima città brasiliana dello stato di Santa Catarina, è conosciuto dai tifosi del Frosinone. È stata la prima squadra a lanciare Eder Citadin Martins nel mondo professionistico nella stagione agonistica 2005/2006.

L'anno successivo, dopo avere giocato 20 partite con la maglia del Criciuma, l'attaccante brasiliano naturalizzato italiano è arrivato nella nostra nazione per indossare la maglia dell'Empoli dove ha fatto registrare soltanto cinque presenze. Agli inizi del 2008 Eder dalla Toscana è approdato quindi in Ciociaria per indossare la maglia del Frosinone.

I canarini stavano disputando il secondo campionato di Serie B della loro storia e in panchina c'era Alberto Cavasini che non ci ha pensato su due volte a schierare il campo il brasiliano. In un campionato e mezzo, l'attaccante forse più forte che abbia schierato in campo il Frosinone del presidente Maurizio Stirpe, ha disputa 52 gare con 20 gol per tornare poi di nuovo all'Empoli. Dopo, avere indossato in Italia le maglie di Brescia, Cesena, Sampdoria e Inter e di altri club, Eder Citadin Martens è rimasto legato ai colori giallazzurri seguendo i vari campionati disputati dal Frosinone.

A gennaio di quest'anno è tornato a giocare in Serie B con il Criciuma da dove, invece, il 26 luglio scorso è partito alla volta della Ciociaria Mateus Lusuardi, difensore centrale classe 2004 che ha già da giorni sostenuto le visite mediche nella Capitale e attualmente si sta allenando con la formazione Primavera.

Il direttore Angelozzi è riuscito a strapparlo ad una folta e agguerrita concorrenza e nei giorni prossimi sarà anche reso ufficiale il suo arrivo al club di Viale Olimpia. Dal Criciuma al Frosinone e cioè dalla Tigre dello stemma della società brasiliana al Leone della Bellator Frusino.

Chi meglio di Eder poteva parlarci delle qualità dello "zagueiro" dalla carriera sicuramente brillante? Siamo riusciti a contattarlo ed ecco cosa l'attaccante ex giallazzurro ci ha detto di Mateus Lusuardi.

Eder entusiasta

L'attaccante ormai trentaseienne lo ha visto giocare in allenamento e nelle partite di campionato e ha avuto modo di conoscerne le qualità. Così ha riposto alle poche domande che siamo riusciti a fargli.

Eder parlaci del giovane difensore che tu ben conosci. Come ce lo descrivi?

«Ciao amico, Mateus è forte, forte. Sicuramente avrà un percorso come il mio. Iniziando proprio dal nostro grande Frosinone».

Nonostante la sua giovane età, a quale difensore che hai incontrato in carriera si avvicina di più?

«Secondo me e per quello che ho avuto modo di vedere, Mateus somiglia molto a Bastoni dell'Inter. A questo ragazzo erano interessati anche Empoli e Atalanta. Ma ha fatto di tutto per venire lì da voi».

Con il giovane difensore hai parlato del Frosinone?

«Sicuramente. Frosinone e la sua gente mi è rimasta sempre nel cuore. Verrò a trovarvi».

Grazie Eder. Lo segui il Frosinone? Che ha rappresentato per te?

«Tutto».

Il mercato

Intanto il direttore Guido Angelozzi ha avviato alcune interessanti trattative che conducono in Danimarca. Mel mirino del responsabile dell'Area tecnica giallazzurra sono entrati due difensori centrali. E si tratta di Henrik Neggheim, 22 anni che nella passata stagione ha vestito la maglia del club del Valerenga ma di proprietà del Brondby. Ha fatto parte della nazionale Under 21 della Norvegia che ha eliminato l'Italia dagli europei. Ma sul taccuino di Angelozzi ci sarebbe anche il none del difensore centrale Kevin Tshiembe, classe 1997, con la trattativa che sarebbe a buon punto.

Dopo 19 presenze con la maglia del Brondby sulle palle, ha fatto registrare dal 11 febbraio 2018 ottantasei gare con due gol nelle file del Lyngby. Tornando in Italia, la trattativa che riguarda il centrocampista della Juve Nicolussi Caviglia, classe 2000, è sempre viva con la concorrenza della Salernitana (ma sembra escludersi il ritorno del giocatore in Campania) e dell'Udinese. Comunque c'è da parte del Frosinone interesse anche per il difensore bianconero Koni De Winter, classe 2002. Sul fronte delle cessioni, la Sampdoria insisterebbe non solo per avere Borrelli ma anche Caso. Finora avrebbe ricevuto soltanto un "no" deciso.