L'A.S.D. SORA CALCIO 1907 comunica l'ingaggio del bomber classe '96 Daniel Rossi proveniente dall'Unipomezia con cui è approdato in serie D nell'ultima stagione. Attaccante romano, fisicamente strutturato visto il suo metro ed ottantacinque, può indifferentemente giocare come prima o seconda punta ed è dotato di un mancino potente e preciso. Nelle ultime tre stagioni ha vinto due volte l'Eccellenza laziale risultando uno degli attaccanti più prolifici del primo campionato regionale laziale con le maglie di UniPomezia (6 gol in 14 partite) e Nuova Florida nella stagione 2018/2019 laureandosi capocannoniere con i suoi 23 centri in 29 partite ed una Coppa Italia Regionale sempre con la maglia ardeatina. Il nuovo bomber bianconero ha mosso i primi passi in serie D con le maglie di Ostia Mare e San Cesareo, prima di consacrarsi in Eccellenza al Fregene ed al Città di Cerveteri ed esplodere definitivamente con la maglia del Team Nuova Florida con cui ha disputato anche la storica stagione 2019/2020 in serie D culminata con la salvezza.

Bomber dal pedigree importante, Rossi è un finalizzatore di valore per la categoria e con la sua mentalità vincente potrà portare un grande apporto al gruppo bianconero.

(Ufficio stampa Sora Calcio)