Edoardo Fabrizio, 61 anni, sindaco per 15 anni del piccolo comune montano non potrà ricandidarsi. A seguire il filo della continuità ci sarà la lista "Sviluppo e tradizione" con Giovanni Tedeschi, giovanissimo laureato, 25 anni, già assessore ed è agente di polizia penitenziaria. Sarà lui a raccogliere il testimone del sindaco uscente.

Lo sfidante Vincenzo Iannetta, con la lista "Cambiare si può", è un ex ufficiale dell'Esercito in pensione con incarichi politici importanti in passato, e ora è pronto alla sfida e alla conquista del palazzo comunale. Un centro di 300 abitanti ma con tante curiosità e massimo impegno a tenerlo vivo. Ancora ci sono tre bar, tre mini market, la farmacia e la macelleria. Una comunità unita. Presente anche una terza lista di candidati non del paese.