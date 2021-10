Il 3 e il 4 ottobre 2021 i cittadini di Supino torneranno alle urne in occasione delle nuove elezioni comunali, tra incertezze, green pass e mascherine. Sono 3 i candidati a sindaco, due uomini e una donna, che aspirano alla carica di primo cittadino del paese lepino, il quale resterà in carica fino al 2026. La sfida è tra il sindaco uscente Gianfranco Barletta (sostenuto dalla lista Noi Supino Barletta Sindaco); l'ex sindaco, già parlamentare europeo, Alessandro Foglietta che si rimette in gioco (lista Foglietta Sindaco Supino Libera); infine c'è un terzo contendente, è la professoressa Anna Rita Fracassa (lista Supino Project Anna Rita Fracassa Sindaco), lei rappresenta la vera novità di queste amministrative, una sorpresa se vogliamo; sono 3 le liste in campo a sostegno degli aspiranti al trono del paese. Supino, piccolo centro di poco meno di 5.000 anime, è stato un feudo dello Sdi, Partito Socialista Democratico Italiano, il cui esponente di spicco è stato Dante Schietroma senatore della Repubblica dal 1963 al 1987.

Per 6 anni, dal 1988 al 1994, è stato componente del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti.

Tuttavia a partire dal 1993, anno d'introduzione dell'elezione diretta del sindaco con la legge 81-25/3/1993, si è assistito a un'alternanza di "civici" alla guida del governo di Supino tra i vari Torriero, Nardecchia, Foglietta, fino all'avvento del sindaco in carica Barletta. In particolare alle amministrative del 6 giugno 1993 è stato eletto sindaco Antonio Torriero (allora 41enne) con la lista del Psdi. Nel turno successivo, il 27 aprile 1997, venne eletto sindaco Gianfranco Nardecchia con una lista civica. Il 13 maggio 2001 scelto di nuovo sindaco Torriero con una coalizione di centrosinistra (liste civiche).

Il 28 e 29 maggio 2006 la spuntò il sindaco Alessandro Foglietta (53 anni allora) con una lista civica. Il 15 e 16 maggio 2011 riconfermato sindaco Foglietta con la civica Insieme per Supino. Il 5 giugno 2016 il popolo supinese è tornato alle urne incoronando sindaco Gianfranco Barletta, all'esordio da primo cittadino a 50 anni, già consigliere comunale, con la civica Cambia Supino. Barletta, oggi 55enne, ha vinto le ultime elezioni amministrative con il 37,9%dei voti (1256 consensi contro i 1.181 di Alberto Volponi (35,6%).

Sicuramente il dottor Barletta punta al secondo mandato di fila, ma dovrà vedersela con i due agguerriti sfidanti, tutti tuffati a capofitto nella breve e difficile campagna elettorale condizionata dal Covid-19.