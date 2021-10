È corsa a tre nel comune di Sgurgola. Ci riprova il sindaco uscente Antonio Corsi con la lista "Insieme per Sgurgola". A sfidarlo sono Fabio Spaziani con "Movimento popolare Sgurgola Viva" e Giovanni Corsi con la lista "Salviamo Sgurgola". Sono invece ventinove i candidati alla carica da consigliere, tra cui un omonimo del sindaco uscente, ma del 1964. Il candidato Giovanni Corsi ieri era già in piazza Arringo per un incontro dibattito per discutere sulle strategie elettorali in vista delle prossime elezioni e ha illustrato alcuni punti del suo programma elettorale. Lo slogan del sindaco uscente, Antonio Corsi, che ha già illustrato più volte sui social alcuni punti del suo programma, è «insieme per continuare il cambiamento».

Pronto alla sfida anche Fabio Spaziani, già candidato nello scorso mandato e già vice sindaco di Sgurgola punta «a ridare speranza al paese». Tutti e tre i candidati sono pronti per la corsa alla poltrona più ambita