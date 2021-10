A Torrice la sfida è a tre. Mauro Assalti, Alfonso Santangelie Massimiliano Vincenzi aspirano ad amministrare Torrice, comune passato alla storia per la sentenza con cui il Consiglio di Stato ha annullato le amministrative del 2018 per presunte irregolarità.

A Torrice sono 4.600 gli aventi diritto, cinque le sezioni.

La tensione è alta in paese, le elezioni dei nuovi amministratori metteranno la parola fine al periodo di commissariamento, avviato nel luglio 2020 dopo l'annulla mento delle operazioni elettorali del 10 giugno 2018 e dell'atto di proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e consigliere comunale per effetto della sentenza del Consiglio di Stato, cui aveva fatto ricorso l'allora minoranza di Alfonso Santangeli.

Assalti e Santangeli tornano a sfidarsi, ma in questa tornata elettorale si è inserito il terzo candidato, Vincenzi, che propone una squadra nuova che ha avviato la campagna elettorale con l'ascolto, convinto di dover costruire rapporti con associazioni ma soprattutto coinvolgere i cittadini nella gestione del comune.

Sono tutti fortemente motivati in questa competizione elettorale: Assalti vuol riprendere il percorso amministrativo bruscamente interrotto nel 2018, Santangeli vuole il cambiamento per Torrice e Vincenzi aspira alla novità ed alla crescita, tutti e tre determinati e decisi. Tensione alle stelle ma grande entusiasmo