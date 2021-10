Antonio Di Meo, sindaco dal 1980, con una interruzione di soli 15 mesi. Sono più di quarant'anni che guida il paese dove vive. Insieme a tutta la sua squadra. Ora deve lasciare il testimone per motivi legati chiaramente alle norme in materia elettorale, ma a prendere l'importante eredità ci sarà sua figlia Marina. A sceglierla è stato il gruppo nella sua interezza tra i vari nomi a disposizione, nel segno della continuità e di un affiatamento della squadra.

Un comune ammirato da tutti per la sua bellezza paesaggistica e per la sua pace ma pure per la frescura estiva. Negli anni è stato conosciuto anche a importanti livelli per il Festival internazionale della Zampogna e un recupero delle origini che è stato sempre al centro dell'impegno comunale. Sergio Mancone capeggerà la lista "Democrazia e trasparenza, proverà con impegno a sfidare la compagine al governo del paese.

Ristoratore di Acquafondata ce la metterà tutta con la sua squadra per provare a conquistare la fascia tricolore, nel segno della discontinuità.

L'altra lista è formata da nomi non appartenenti al paese. Avvincente la sfida elettorale che si profila anche nel piccolo centro del Cassinate dove il senso di comunità e di appartenenza è vitale e molto forte.