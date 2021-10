Sfida a tre a Pastena. Si confrontano le squadre guidate dal vicesindaco uscente Attanasio Di Domenico, l'ex assessore Mario Parisi e l'ex storico primo cittadino Angelo D'Ovidio. "Insieme per Pastena" è la squadra di Attanasio Di Domenico, "Uniti per Pastena" sostiene il candidato a sindaco Mario Parisi mentre "Vivi Pastena" Angelo D'Ovidio.

Sono 1.172 gli aventi diritto al voto, due le sezioni in cui voteranno i pastenesi. Un confronto davvero interessante e soprattutto un risultato non scontato in quanto D'Ovidio, con il suo eccezionale ritorno, ha sicuramente ridisegnato lo scenario politico locale, elevando i livelli di adrenalina.

Di Domenico rappresenta sicuramente la continuità con il passato, Parisi forte dell'esperienza amministrativa vissuta con l'attuale amministrazione in cui ha rivestito il ruolo di assessore fino alle dimissioni del 2020, ha deciso di scendere in campo in prima linea.

E poi c'è Angelo D'Ovidio che guida un gruppo di giovani.