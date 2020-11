La tecnologia mobile durante gli ultimi anni ha effettuato passi in avanti sorprendenti, sotto molti punti di vista. Per quanto riguarda lo svago e il relax è innegabile come oggi i nostri smartphone siano sempre più performanti sotto molti punti di vista, motivo per cui sempre più utenti in Europa come nel resto del mondo, prediligano questo tipo di tecnologia e di strumento, rispetto ai vecchi PC fissi o ai laptop. Prima di tutto è bene ricordare come più o meno ogni persona possegga uno smartphone, quindi è principalmente una questione legata alla facilità con cui si accede a questo tipo di prodotto.

La tecnologia a supporto dello strumento di gioco

Durante gli ultimi anni poi la tecnologia su dispositivo mobile è migliorata ed è stata potenziata sempre di più, sotto molti punti di vista, non ultimo quello che riguarda la sicurezza informatica e la possibilità di accedere a servizi a pagamento, all'home banking e altre attività simili o parallele. Tra queste gioca un ruolo importante l'intrattenimento e lo svago, che oggi gli utenti praticano sempre più da dispositivi mobili come gli smartphone.

Ascoltare musica, vedere video, acquisire informazioni come news, aggiornare i propri profili social, ma soprattutto, giocare online. Casual games, giochi di strategia e perché no, anche i casinò online. Ad esempio il settore dei giochi online livello di dispositivo mobile risultano essere sempre più cliccati e giocati da un numero elevato di utenti attivi in rete.

I vantaggi delle app di gioco su sistema Android

Non dovrebbe certo sorprendere se molti utenti Android preferiscono attualmente giocare ai giochi di casinò sui loro smartphone o tablet. Nella maggior parte dei casi, sia i giochi da casinò con soldi veri che quelli gratuiti impressionano per la grafica e gli effetti audio eccezionali, che fanno sentire il giocatore come se stesse giocando in un vero casinò reale. Questo è uno degli aspetti peculiari per cui un utente oggi preferisce giocare, o fare qualsiasi altra attività, attraverso il proprio dispositivo mobile.

I giochi da casinò compatibili con Android riescono a replicare realisticamente l'atmosfera della sala da gioco di casinò live, pur mantenendo un alto livello di facilità d'uso. L'interfaccia dei giochi è abbastanza intuitiva, il che è vantaggioso sia per i veri patiti di gioco d'azzardo, che per i principianti alle prime armi. Quando si tratta di giocare con soldi veri, gli utenti Android beneficeranno di giochi con diversi limiti di puntata. Il numero di giochi compatibili con il sistema Android è sempre più elevato rispetto all'offerta attuale, durante questo 2020.

Requisiti di sistema per i giochi da casinò online

I giochi da casinò non sono così esigenti in termini di requisiti di sistema, il che garantisce un caricamento veloce e un gioco senza problemi. C'è stata in effetti una inversione di tendenza, rispetto a qualche anno fa, quando era necessario scaricare app o altri software per accedere a un sito di gioco. Oggi molte realtà operano direttamente attraverso il plug and play del proprio browser, modalità di uso che rende ancora più semplice e intuitivo tentare la sorte attraverso un casinò online. Tuttavia ci sono ancora molte realtà che si basano invece sulle app che devono essere scaricate sui vostri dispositivi. Funzionano bene entrambe, motivo per cui resta una vostra scelta la modalità di gioco e il sito attraverso cui iscriversi e tentare la sorte online.

Indubbiamente, il più grande vantaggio di giocare ai giochi da casinò dal dispositivo Android è il maggiore livello di flessibilità fornito con il gioco mobile. Potrete scaricare e installare applicazioni con giochi da casinò dal Google Play Store da qualsiasi luogo purché lo smartphone o tablet Android sia connesso a Internet. I giocatori che installano applicazioni che implicano il gioco con soldi veri possono vincere importanti premi, trovandosi in qualsiasi posto, basta ci sia una buona connessione internet. Oggi la maggior parte dei casinò mobili funzionano su smartphone Android.

Playstore e giochi con soldi

Fino a poco tempo, Google era inesorabile per quanto riguarda le app di gioco d'azzardo con denaro reale, vietando agli sviluppatori di app di offrire tali contenuti sul suo Google Play Store. Ciò si applicava a tutti i tipi di contenuti di gioco d'azzardo purché includessero scommesse e premi con denaro reale, compresi i giochi di abilità. A quel tempo, l'unico modo per gli utenti Android di scaricare un'app di gioco d'azzardo con soldi veri era visitare il sito web mobile del loro casinò preferito dove le app compatibili con Android erano prontamente disponibili.

Google ha recentemente deciso di revocare il divieto di contenuti di gioco d'azzardo con denaro reale nel suo Google Play Store. L'azienda ha aggiornato i suoi termini, consentendo a tali applicazioni di essere offerte nel suo negozio ufficiale purché rispettino diverse condizioni importanti. Le app devono essere offerte da operatori di gioco d'azzardo in possesso di una licenza valida per fornire servizi di scommesse con denaro reale. Un'altra condizione è che l'app impedisca efficacemente ai minori di utilizzarla.

I lettori devono tenere a mente che queste norme meno rigide si applicano alle applicazioni per giochi a distanza con denaro reale accessibili nei Google Play Store in tre paesi: Francia, Regno Unito e Irlanda. Questi tre mercati sarebbero stati scelti come banco di prova prima che la società introducesse i cambiamenti in altri mercati in cui il gioco d'azzardo interattivo è legale e regolamentato come ad esempio i casino italia che al momento non sono disponibili su Play store ma gli utenti possono accedere online dai siti con licenza ADM ex AAMS (Amministrazione Dogane e Monopoli). I giocatori di altri mercati regolamentati come Italia o la Spagna possono scaricare facilmente le loro app di gioco d'azzardo con denaro reale dai siti web dei loro casinò preferiti.

I fan dei casinò che non dispongono di spazio di archiviazione sufficiente sui loro dispositivi Android e non possono scaricare alcuna app dal Google Play Store possono giocare ai loro giochi preferiti con soldi veri nei loro browser. In effetti, molti giocatori tendono a propendere per questa opzione e la trovano più conveniente. La maggior parte dei principali fornitori di giochi d'azzardo gestisce siti web ottimizzati per dispositivi mobili che utilizzano HTML5, consentendo ai giocatori di accedere ai contenuti di gioco nei loro browser indipendentemente dal sistema operativo su cui si basa il dispositivo.