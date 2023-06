"Quando il sole se n'è andato e la notte si fa scura senza stelle e senza luna c'è una gran luce nel ciel, viva viva sant'Eusebio salvatore...".

Così cantava il grande Nino Manfredi con altri fedeli in processione nel film del 1971 "Per grazia ricevuta" . L'artista di Castro dei Volsci era anche un tifoso del Frosinone e lo dimostra il fatto che il 6 giugno 2008, con i canarini di Cavasin che avevano concluso il loro secondo campionato di Serie B pareggiando 2 a 2 con l'Albinoleffe, proprio al "Comunale" si giocò una partita tra la Nazionale Cantanti e una rappresentativa Attori sia per ricordare Nino Manfredi, sia anche per raccogliere fondi per la realizzazione del progetto "L'ospedale a domicilio".

Il tutto portato ai tempi d'oggi il "salvatore" del dopo Grosso non sarà sicuramente Eusebio da Vercelli ma potrebbe essere l'omonimo Eusebio, ma Di Francesco da Pescara. Dalle ultime e scarse notizie che si hanno del lavoro che il direttore Guido Angelozzi sta svolgendo a Milano per dare un nome al successore del tecnico del "gran rifiuto" (comunque non importante come quello di Celestino V che, ritenendosi non all'altezza del ruolo, preferì al Papato la vita da eremita), azzardiamo a dire che il tecnico abruzzese sarebbe in pole position in una griglia che comprende altri tecnici i cui nomi sono stati fatti e rifatti.

Il presidente Stirpe ha aggiunto niente a quanto già non si sapesse precisando di non avere segreti da custodire sui nomi dei papabili. Comunque la notizia non è di quelle eclatanti ma dall'incontro, che è stato preannunciato dalle solite voci di mercato per domani o al massimo martedì, tra Eusebio Di Francesco e il responsabile dell'Area tecnica giallazzurra Angelozzi dovrebbe esserci la fumata bianca.

I due si sono conosciuti molto bene nel Sassuolo dove il tecnico, dopo aver conquistato la Serie A è rimasto in panchina altri quattro anni, e dove Angelozzi dal luglio 2015 al luglio 2018 è stato il direttore sportivo. Per mettere nero su bianco? Molto probabilmente, anche perché allenatore e dirigente sono stati notati anche a cena conoscendosi, come detto, da anni che, alla fine, hanno anche rinsaldato i vincoli di amicizia. A questo punto possiamo dire che starebbe per arrivare alla corte del presidente Stirpe l'erede di Fabio Grosso? Si ma con riserva perché nel calcio le sorprese sono dietro l'angolo.

Lo dimostra anche il fatto che Gianluca Di Marzio continua a porre dietro a Di Francesco anche D'Aversa, Alvini, Mignani e Pirlo. Comunuqe tra lunedì e martedì il Frosinone ufficializzerà la prima trattativa conclusa della lunga serie che Guido Angelozzi ha dovrà concludere prima dell'inizio del ritiro di Fiuggi. Intanto viene confermata la notizia, che abbiamo dato giorni fa, circa l'interesse del Frosinone per l'attaccante esterno Johnsen del Venezia. Fissato un incontro in settimana. Infine Grosso potrebbe portare con sé alla Sampdoria Kalifa Kujabi. Se ne saprà di più nei prossimi giorni.