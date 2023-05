Dopo aver conquistato la Serie A in una piovosa sera di inizio maggio, il Frosinone si laurea campione della Serie B con i volti bagnati ancora una volta da acqua e lacrime di gioia. Batte il Genoa in rimonta, allunga a 7 sui liguri e a 90' dalla fine è matematicamente primo. A fine gara sfilano i giocatori, l'allenatore, i componenti dello staff. Medaglie al collo per tutti, il presidente Balata si congratula con il direttore Angelozzi. Ultimo a calcare il tappeto rosso, dopo l'allenatore Grosso, è il capitano Lucioni. È lui che alza la Coppa Nexus al cielo. Un trofeo che finirà in bacheca per ricordare la terza salita del club nella massima serie. Con il primato in tasca. Con numeri da record.

Poco prima l'abbraccio tra i due campioni del mondo Grosso e Gilardino, che hanno guidato le rispettive squadre a trionfare tra i cadetti. Ci tenevano entrambi a vincere ieri, il Genoa era partito meglio con un gran gol di Badelj, stop e siluro sotto la traversa. Poi al 25' la svolta. Pestone di Bani sulla caviglia di Borrelli, il Var che richiama l'arbitro: rosso e punizione dal limite trasformata da Mazzitelli con una bella pennellata di destro. Il ribaltone si è compiuto poco prima della pausa: Boloca. Quindi Borrelli ha messo il sigillo al match nella ripresa e Gudmundsson ha reso meno amara la sconfitta siglando il 3-2 con il quale si è chiusa la gara. Frosinone vincente per la prima volta nella sua storia sul Genoa, Frosinone primo assoluto. Miglior attacco e miglior difesa ad un turno dalla conclusione (ultima gara a Terni venerdì prossimo).

Meglio di così...

La cronaca. Ospiti vivaci in avvio, Salcedo testa i riflessi a Turati al secondo minuto, risponde immediatamente Gelli, murato da Bani. Al 14' attacca il Genoa, la difesa respinge, Badelj appostato fuori area stoppa di petto e calcia di prima intenzione mandando la sfera sotto la traversa.

Dieci minuti dopo, intervento di Bani su Borrelli, l'arbitro lascia correre ma poi va a vedere il fallo, richiamato dal Var: al rientro sventola il rosso al difensore che lascia i suoi in inferiorità numerica. Punizone dal limite, Mazzitelli disegna una parabola che beffa il portiere, palla a fil di palo e pareggio. Al 33' il Frosinone potrebbe raddoppiare, bel cross di Cotali, Borrelli sfugge a Dragusin e la spizza di testa, angolando però troppo. Al 36' staffilata di Boloca, di poco fuori. Al 42' torna a farsi vedere il Genoa, Ekuban la sfiora soltanto di testa. Al minuto 44' destro a giro di Gelli, fuori mira. Il gol del sorpasso arriva al 1' di recupero: ancora Cotali che affonda e crossa, Boloca arriva e anticipa di piatto destro potente e preciso. Nella ripresa buoni spunti del Grifone che non ci sta a perdere, gran sinistro di Aramu ma alto, poi Ekuba calcia a lato dopo essere sfuggito a Lucioni e Salcedo va in percussione ma Cotali chiude bene. Dopo un ampio ventaglio di sostituzioni da una parte e dall'altra si arriva al 77' quandoil cross basso di Rohden viene arpionato da Borrelli che spinge in rete la palla del 3-1. Al 91' gli ospiti segnano con Gudmundsson che intercetta un tiro di Badelj girando a rete. La bandiera del guardalinee è alzata ma il Var convalida la rete. Per il Genoa è però troppo tardi per impensierire il Frosinone, che vince tra gli applausi e si gode un'altra festa: dopo la promozione in A è il momento della Coppa Nexus. Primo!

Il Tabellino

Frosinone 3 Genoa 2

Frosinone (4-3-3)

Turati; Sampirisi, Lucioni, Kalaj (26' st Monterisi), Cotali; Boloca, Mazzitelli (42' st Garritano), Gelli; Insigne (15' st Caso), Borrelli (42' st Moro), Baez (15' st Rohden)

A disposizione: Loria, Kone, Kujabi, Szyminski, Bidaoui, Selvini, Oliveri Allenatore: Grosso.

Genoa (3-4-1-2)

Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Frendrup (29' st Jagiello), Badelj, Hefti, Sabelli; Aramu (29' st Gudmundsson); Salcedo (20' st Puscas), Ekuban (32' st Yalcin) A disposizione: Semper, Agostino, Strootman, Coda, Yalcin, Calvani, Boci Allenatore: Gilardino

Arbitro: Gianpiero Miele di Nola (Na); assistenti Francesca Di Monte di Chieti e Paolo Laudato di Taranto; Quarto Uomo Giuseppe Collu di Cagliari; Var Gianluca Manganiello di Pinerolo (To), Avar Luca Massimi di Termoli (Cb)

Reti: 14' pt Aramu (G), 29' pt Mazzitelli (F), 45' pt Boloca (F), 31' st Borrelli (F), 47' st Gudmundsson (G)

Note: spettatori 15.937 (di cui 1.021 ospiti); espulso: 26' Bani (G); ammoniti: 56' st Hefti (G), 72' Borrelli (F), 87' Yalcin (G); recuperi: 3' pt; 4' st; presente in tribuna il presidente della Lega B, Mauro Balata