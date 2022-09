Pronto riscatto del Città di Anagni che sciorina una grande prestazione nell'esordio casalingo contro il Villalba e mette subito alle spalle il passo falso di domenica contro l'Audace. La squadra di Gesmundo esce dal campo con una vittoria ampiamente meritata ma soprattutto con una prova corale di ottimo livello. Se l'Anagni visto oggi saprà ripetersi con continuità questa è una squadra destinata a togliersi grandi soddisfazioni. La formazione di Gesmundo ha ben impressionato sia dal punto di vista tecnico che da quello atletico e durante i 90' sono stati davvero pochi i cali di tensione. Come detto la prova è stata positiva soprattutto dal punto di vista corale ma una menzione va al reparto di mediana con Sterpone, Iozzi e Fatati che hanno saputo dare quantità e qualità nella zona nevralgica del campo.

La tattica: Gesmundo schiera i suoi con un 4-3-3 che vede la lineadifensiva composta da Silvestri, Di Razza, Lamacchia e Pucino. A centrocampo i già citati Sterpone, Iozzi e Fatati che fungevano da anello di congiunzione con un reparto offensivo che aveva Basilico e De Vita sulle fasce e Cardinali a fungere da boa centrale.

La cronaca: pronti-via e l'Anagni passa in vantaggio. Sterpone si inserisce nelle maglie difensive del Villalba e dall'out di sinistra dell'area di rigore serve un assist per Basilico la cui incornata è felpata e precisa e non lascia scampo a Quattrotto. Il gol mette la gara in discesa per l'Anagni perchè la reazione del Villalba si esaurisce in un paio di discese condotte da Laurato, l'unico dei suoi a meritare la sufficienza, che non portano nessun pericolo ad un Campagna mai chiamato seriamente in azione. Con il passare dei minuti è l'Anagni a prendere sempre più in mano il controllo della partita ed alzare il baricentro della propria manovra. Poco prima della mezz'ora arriva anche il gol del raddoppio. Al termine di una tambureggiante azione in area romana è il solito Cardinali e girare in rete con una mezzagirata che non lascia scampo al portiere del Villalba. Al ritorno in campo Leone getta forze fresche in campo per tentare l'assalto alla porta anagnina. Un assalto che non si concretizza mai e che invece si vede spesso dall'altra parte del campo perchè i ciociari sfiorano in almeno 3 occasioni la rete del 3-0 con il subentrato Flamini.

Il Sora cala il poker al cospetto del Terracina! I bianco-neri di mister Ciardi impongono la legge del "Tomei" riscattando con autorità il passo falso di domenica scorsa in casa dell'Itri. I tre punti, oltre a fare classifica, sono fondamentali dal punto di vista psicologico con il team bianco-nero che potrà preparare con maggiore serenità e convinzione la sfida di Ferentino.

La cronaca. La prima frazione di gioco corre via sul filo dell'equilibrio, con le due squadre che si battono a viso aperto senza trovare la stoccata vincente in zona gol.

Al 2', è Corsetti a far gridare al gol con una semirovesciata da applausi respinta da Casillo in due tempi. Al 22', Casillo si ripete su Corsetti ed un minuto dopo su Palombi. Il Terracina risponde con due conclusioni; al 25' di Camara ed al 28' di Yakovlev, respinte dall'attento Vento. Al 40', il Sora passa. Il tiro da fermo di Corsetti supera la barriera e si infila alle spalle dell'incolpevole Casillo. Nel secondo tempo, al 4', Tozzi mette a segno la rete del due a zero con una splendida azione personale.

Al 21' Costantini trasforma il penalty concesso per un fallo su Palombi. Allo scadere Arduini fissa il punteggio sul definitivo quattro a zero. Arrivano i primi tre punti stagionali per il Ferentino che torna a casa dalla trasferta sul campo della Luiss con una vittoria tanto meritata quanto sofferta. Dopo aver chiuso il primo tempo senza reti nella ripresa gli amaranto hanno la grande occasione di sbloccare il risultato ma De Iulis sbaglia dal dischetto e fallisce il rigore del vantaggio. Gol mancato, gol subito. Al 75' i romani passano con Biraschi e sembra finita ma il Ferentino resta in gara e capovolge l'esito della sfida con due reti del suo uomo migliore, Marco D'Arpino che trafigge la porta degli universitari all'83' e all'86'.

TABELLINI



Città di Anagni 2

Villalba 0

Città di Anagni

Campagna, Silvestri (35'st Ciarelli), Di Razza, Iozzi (42'st La Terra), Lamacchia, Pucino, Sterpone, Fatati, Cardinali (26'st Damiani), Basilico (13s't Flamini), De Vita (26'st Tani)

A disposizione: Zoffrainieri, Vitti, Folli, Caliciotti

Allenatore: Gesmundo

Villalba

Quattrotto, Ferri, Banita (1'st Piccolelli), Menicucci, Conti (1'st Croviello), Valerio (34'st Puttini), La Rosa, Shainas, Regis, Laurato, Mizzoni (1'st Giovinazzi)

A disposizione: Pagella, Di Giulio, Sacco, Stillo, Schiavon

Allenatore: Leone

Arbitro: Iudicone di Formia

Assistenti: Gallese e Garcea di Roma 1

Reti: 3'pt Basilico, 28'pt Cardinali.

Note: ammoniti: Sterpone, Ciarelli, Valerio, Shainas



Sora 4

Terracina 0

Sora

Vento, Fumagalli, Sganzerla, Giorgi, Costantini, Jammeh, Pagliaroli (38' st Arduini), Prati (18' st Camara I.), Tozzi (25' st Di Stefano), Corsetti (43' st Origlia), Palombi (38' st Paolucci)

A disposizione: Simoncelli, Ruscetta, Maggese, Di Palma

Allenatore: Ciardi

Terracina

Casillo, Samajari, Atiagli, Valerio, Proietti (17' st Vanini), Zazas (1' st Santoro), Fia (5' st Cisse), Camara S., Fioretti, Minotti, Yakovlev

A disposizione: Viscardi, Guzzo, De Vitis, Trulli, Meta

Allenatore: Pascucci

Arbitro: Claudio Teodoli di Aprilia.

Assistenti: Stefano Petrella di Albano Laziale e Pietro Guglielmi di Albano Laziale

Marcatori: 40' pt Corsetti, 4' st Tozzi, 21' st Costantini (rigore), 48' st Arduini

Note: ammoniti: Palombi (S), Proietti (T), Zazas (T), Santoro (T), Samajari (T), Valerio (T). Recupero 1' pt; 3' st.



Luiss 1

Ferentino 2

Luiss

Pancotto, Di Costanzo, Sarrocco, Le Rose (Fabio), Attia (Cinti), Rezzi, Sorbo (Emiliani), D'Elia, Mendicino, Rekik, Biraschi (De Vincenzi)

A disposizione: Poli, Neccia, Ahmetaj, Taricone,

Allenatore: Stendardo

Ferentino

Frasca, Mattarelli (Jallow), Navarra (Pennacchia), Titarelli, Severino, Baldassarre (Berardi), D'Arpino, Piscopo (Gori), De Iulis, Del Signore (Cirelli), Orsinetti

A disposizione: Liberatori, Migani, Mariani, Ciocchetti

Allenatore: Pippnburg

30'st Biraschi, 38'st D'Arpino, 41'st D'Arpino

Capponi di Latina; assistenti Cocciolo e Monaco di Roma 2

espulso Gori; ammoniti Attia, D'Elia, De Vincenzi, Frasca, Titarelli, Baldassarre, Orsinetti

(A cura di Gianni Coratti e Toni Pironi)