La Città di Sora si prepara a celebrare un importante anniversario sportivo. Oggi, venerdì 27 maggio 2022, si terranno i festeggiamenti per il trentennale della promozione dell'A.S. Sora Calcio in Serie C. Il passaggio in Lega Pro della formazione bianconera avvenne nella stagione 1991/1992 e fu vissuto con immensa gioia da tutta la città. A ricordo di quella splendida vittoria il Sindaco Luca Di Stefano ha voluto inserire due momenti all'interno del programma dei festeggiamenti in onore di Santa Restituta, Patrona della città di Sora. Alle ore 17, presso lo Stadio "Tomei" si terrà la partita di calcio "Un sogno bianconero". Sul manto erboso le vecchie glorie del "Sora 91/92" affronteranno l'Amministrazione Comunale Sora. L'ingresso alla partita è libero e gratuito.

Alle ore 23.00, in Piazza Santa Restituta, il Sindaco Di Stefano premierà i campioni del Sora 91/92 e il Mister Claudio Di Pucchio. Nel corso della serata, presentata dai giornalisti Ilaria Paolisso e Sandro Cristini, saranno ripercorsi i momenti più salienti di quell'indimenticabile campionato, grazie ad interviste e contributi video. Sulla pagina Facebook ufficiale del Sora Calcio è dunque apparso un video che ha scatenato la piazza: il campione del mondo Bruno Conti nel 1982 e attuale responsabile del settore giovanile della Roma ha prestato il suo volto e la sua voce in un particolare ed evocativo saluto a quelle 'vecchie glorie' che torneranno tra le mura del Tomei.

L'ex ala di Roma e Genoa commenta così il bell'appuntamento: "Per questa grande festa, che meritate tutti, in ricordo di quell'emozionante conquista della C, voglio mandare il mio saluto a tutto l'ambiente. Alla società, allo staff, alla città. In particolare voglio salutare il 'toro' Pasquale Luiso e all'altro grande bomber Marco D'Ambra. Un abbraccio enorme e buon divertimento a tutti". In rappresentanza dell'attuale società bianconera, che quest'anno ha di nuovo sfiorato il sogno della D, è stato chiamato in causa il vice presidente Gianluca Parente, il quale ha spiegato: "In ogni caso, quando si parla di Sora Calcio è sempre un onore poter essere parte integrante del presente di questo glorioso club. Di certo queste iniziative fanno bene al cuore dei sorani e di tutti i tifosi innamorati dei colori bianconeri. Rivedere i miei idoli in campo di certo fa un grande effetto e so che sarà lo stesso per tutto il caloroso popolo volsco". Una grande iniziativa che racconta una pagina indelebile dello sport volsco e che di sicuro aumenterà in ogni appassionato l'ardore per questa realtà e la voglia di crederci che è ancora possibile tornare ai fasti di un tempo.