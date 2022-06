Chi appoggerà il Partito Socialista Italiano al ballottaggio? Né Marzi né Mastrangeli. Ci sarà piena di liberta di scelta. «L'assemblea dei candidati nella lista del Psi a sostegno della candidatura a sindaco di Vincenzo Iacovissi - si legge in una nota - riunitasi per l'analisi del voto del primo turno, esprime soddisfazione per l'ottimo risultato conseguito che, con circa il 6% dei voti, ha consentito al progetto politico del nuovo centrosinistra di incontrare il favore di numerosi elettori e di avere rappresentanza in consiglio comunale. I candidati ringraziano vivamente gli elettori che hanno voluto conferire fiducia al progetto politico di radicale cambiamento nei metodi, nell'azione e nelle persone». E così il Psi per «ragioni di coerenza e linearità», ha ritenuto opportuno «lasciare piena libertà di voto agli elettori in occasione del turno di ballottaggio».