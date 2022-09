Sopralluogo effettuato sulla collina che sovrasta la curia vescovile a Sora. A portarsi sul posto per dei rilievi sono stati il comandante della polizia locale Dino Padovani, il geometra dell'ufficio tecnico Domenico Morsilli e un geometra incaricato dalla curia.

I tecnici hanno raggiunto un'abitazione privata per raccogliere testimonianze su quanto sta accadendo al versante della collina. Il giorno precedente una donna aveva comunicato alle autorità di aver sentito dei rumori forse causati da pietre in caduta.

I tecnici, da un sopralluogo visivo, non hanno rilevato alcun cambiamento rispetto al recente passato, dopo il distacco a inizio agosto di un grande masso di circa un quintale che venne giù arrestando la sua corsa sul campetto di calcio della curia per il quale il sindaco Luca Di Stefano, attraverso una specifica ordinanza, ha disposto la chiusura.

Il comandante Padovani ha spiegato che gli approfondimenti da parte del Comune continueranno e non si esclude la nomina di un geologo per avere una relazione sullo stato della collina. Intanto la preoccupazione di chi abita in questa zona del centro resta alta, sia di giorno che durante la notte.