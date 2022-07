Gli anziani di Ferentino vanno in vacanza ad Alba Adriatica dal 4 al 13 settembre. Il soggiorno è organizzato dal Comune di Ferentino in collaborazione con il nuovo centro sociale anziani "Stare Insieme Aps". È stata scelta una struttura accogliente dotata di tutti i comfort, che riserverà agli ospiti un rilassante periodo di vacanza nella bella località abruzzese. Da oggi si apriranno le iscrizioni fino al 25 luglio, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, ore 10-11, nell'atrio del Comune, in piazza Matteotti.

Per tutte le informazioni si possono contattare gli uffici comunali ai numeri 0775248221 e 0775248247. «L'amministrazione – spiega il sindaco Antonio Pompeo – torna a organizzare il soggiorno estivo per gli anziani e quest'anno lo fa scegliendo una località attrattiva, accogliente e turisticamente "vivace". Altra novità è il partner del Comune: il nuovo centro sociale anziani "Stare Insieme Aps", una realtà impegnata nel sociale e che intende coinvolgere tutti gli anziani della nostra città che potranno avere un punto di riferimento oltre che un luogo di condivisione e socializzazione.

Riteniamo che questa fascia della popolazione meriti rispetto e considerazione. Il soggiorno estivo è un modo per offrire loro un periodo di sano divertimento e socializzazione, confermando l'attenzione che da sempre abbiamo per il settore dei servizi sociali». È possibile reperire informazioni e modulistica sul sito dell'Ente.