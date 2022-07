Il centro anziani sotto la lente d'ingrandimento della consigliera di minoranza Manuela Cerqua.

«L'estate è arrivata, gli anziani annaspano per il caldo, ma la nebbia che ha avvolto il centro anziani "Gnore Peppe" lo scorso inverno non si è ancora dissolta e, se non si risolverà a breve la vergognosa questione della sua gestione, i nonni rischiano il freddo anche il prossimo inverno - afferma la consigliera - Entro lo scorso marzo il Comune avrebbe dovuto non solo adeguare il regolamento del centro alle nuove linee guida, come imposto dalla Regione Lazio, ma anche adottare tutti gli atti consequenziali ed affidarne la gestione ad un'associazione di promozione sociale in possesso dei requisiti richiesti. A Sora ce ne sono, e aspettano da mesi un avviso pubblico che permetta di accedere alla selezione per la gestione del centro. Invece, mentre quasi tutti i centri operanti sul territorio regionale si sono adeguati, a Sora si brancola ancora nel buio».

Cerqua rincara la dose: «Il commissariamento è scaduto a dicembre e non si è ancora proceduto a sanare una gestione illegittima, che sta causando da un lato importanti perdite di finanziamenti regionali, dall'altro creando un clima difficile e sfavorevole al perseguimento delle finalità proprie dei centri anziani».

La consigliera spiega di aver prodotto degli atti ufficiali sulla vicenda. «Non avendo smosso gli animi dell'amministrazione con la lettera di sollecito inoltrata al sindaco lo scorso 17 giugno, ho dovuto procedere con un'interrogazione che discuteremo in consiglio, dove qualcuno dovrà dare, non solo a me, ma a tutti i cittadini interessati, le risposte che attendono da tempo: in particolare su modalità, criteri e tempi di attuazione delle procedure previste dalla Regione. Spero che non si continui ad infrangere le norme non dando attuazione alle linee guida regionali. I nostri cittadini "diversamente giovani" meritano più attenzione, anche da parte di un'amministrazione che tanto sta facendo per i più giovani, ma che forse sta dimenticando quei nonni di cui tanto si è parlato in campagna elettorale".