Strade allagate e macchina dei soccorsi al lavoro per tamponare le criticità. Questo il bilancio della bomba d'acqua che ha interessato il Sorano oggi pomeriggio. Allagato il piazzale dello stadio Tomei, come anche botteghe e negozi. Al lavoro i volontari della protezione civile di Sora, gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco del distaccamento di Sora. Disagi anche in zona Selva.