La presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati è andata alla convention di Forza Italia a Napoli, dove è intervenuto anche Silvio Berlusconi. «Tu eserciti il tuo ruolo di presidente in maniera indipendente, anche se non hai mai rinunciato a essere parte del nostro movimento» ha detto Tajani. Presente nel capoluogo campano anche una nutrita schiera di cassinati. Alcuni di loro si sono intrattenuti con la Casellati invitandola a fare una tappa a Cassino, mai avrebbero immaginato che il presidente del Senato ne avrebbe Approfittato per fermarsi immediatamente, di ritorno da Napoli.

Così sabato pomeriggio l'auto scortata si è fermata in piazza De Gasperi, la Casellati è scesa e ha fatto un giro nella zona. Stupefatti i presenti ai quali avrebbe raccontato di aver vissuto da bambina proprio nella zona. La Casellati avrebbe, infatti, frequentato l'asilo all'istituto delle suore Stigmatine della città martire. Un momento speciale per il gruppo di Forza italia di Cassino. La presidente del Senato si è trattenuta per un caffè in compagnia, scambiando quattro chiacchiere. «Una donna davvero fantastica - ha dichiarato il commissario cittadino di FI Mario Musilli - È stata un'occasione unica che ci riempie di orgoglio. Un caffè indimenticabile per tutti noi».