Cancelli chiusi e non si sa fino a quando. Un gruppo di genitori del quartiere di San Rocco aspetta dall'amministrazione comunale delle risposte in merito ai lavori che avrebbero dovuto interessare la scuola del quartiere. Il tempo sta trascorrendo e ciò che si vede terminato è il campetto da gioco portato a termine durante la passata amministrazione, la stessa che chiuse, dopo i rilievi dei tecnici, i cancelli della scuola che doveva godere di un intervento. Un lavoro importante che vedeva la scuola di San Rocco, su carta, demolita per poi essere ricostruita per dare più sicurezza agli studenti, ai docenti ed al personale Ata.

Fu allora una doccia fredda per i genitori preoccupati per aver accompagnato, per mesi, i loro figli in una struttura che ad una sollecitazione sismica poteva rispondere in maniera disastrosa. Ma tirarono un sospiro di sollievo e non con poche lamentele portarono i loro bambini in altri edifici che ospitano il comprensivo due. Però a distanza di anni i genitori chiedono al sindaco Luca Di Stefano quando inizieranno i lavori e se il campetto sarà usufruibile per le attività del quartiere, per far divertire i bambini, vicino casa, dato che una struttura comunale realizzata, ma mai inaugurata, c'è.