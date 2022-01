Ancora furti a Sora. A far visita nelle case dei sorani non solo la befana il sei gennaio, ma anche i ladri come è stato testimoniato dalla videosorveglianza di un'abitazione nella zona San Giuliano. La denuncia ancora non è stata formalizzata, ma sul posto Norm della compagnia di Sora. Impegnati anche gli agenti della Polizia di Stato per un altro furto in zona San Domenico. I cittadini sono stanchi di avere malviventi dentro casa. È da sottolineare anche che da mesi l'attività delle forze dell'ordine ed i controlli sul territorio sono stati intensificati in ragione dell'ondata di furti che sta interessando il sorano da fine 2021.