Una donna di 80 anni è stata investita, poco dopo le 9 di ieri, in via Fontana Bracchi. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana attraversava la strada quando è stata urtata da un'automobile proveniente da via dei Pioppi, con alla guida una donna di 74 anni.

L'impatto ha fatto finire a terra l'80enne, che ha riportato ferite soprattutto al volto. I passanti che hanno assistito all'incidente si sono immediatamente attivati allertando i soccorsi.

Sul posto sono arrivati un'ambulanza e gli agenti della Polizia locale di Colleferro. La donna è stata subito trasportata nel vicino ospedale cittadino e le sue condizioni non sarebbero gravi. Probabilmente è stata la moderata velocità del veicolo ad evitare conseguenze più gravi per l'anziana intenta ad attraversare la strada.