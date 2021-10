I carabinieri della Compagnia di Colleferro nel fine settimana hanno effettuato controlli del territorio finalizzati a prevenire i reati connessi alla movida e che hanno interessato locali frequentati da numerosi giovani. Hanno operato pattuglie del Nucleo Radiomobile e delle Stazioni, controllando 52 veicoli e 85 persone.

Sono state denunciate sei persone, tutte del luogo: tre sono risultate positive all'alcoltest, una guidava nonostante la revoca della patente, le altre due sono state segnalate all'autorità giudiziaria per aver violato le prescrizioni derivanti dall'obbligo di dimora. Inoltre, due persone risultate alla guida del proprio veicolo in stato di ebbrezza sono state denunciate dai militari della Stazione di Artena.

Nell'ambito degli stessi controlli, la pattuglia della Stazione di Colleferro ha sorpreso e segnalato alla Prefettura di Roma in qualità di assuntore di stupefacente un 18enne del luogo trovato in possesso di un grammo di hashish. Il servizio svolto dai carabinieri della Compagnia di Colleferro rientra in un più ampio servizio di controllo del territorio disposto dal Comando provinciale di Roma che mira a garantire maggiore sicurezza durante le serate della movida, a tutela dei tanti giovani che vogliono divertirsi in maniera sana nel rispetto delle regole.