I ladri non vanno in lockdown. Anzi, approfittano dell'assenza dei proprietari dalle abitazioni per mettere a segno i colpi. Venerdì i banditi sono entrati in azione in una casa in località Le Gotte a La Lucca. Svaligiata un'abitazione nella frazione monticiana. Portati via soldi, oro, argenteria, vestiti e stanze messe a soqquadro.

Al rientro a casa, dopo il lavoro, i proprietari non hanno potuto fare altro che constatare quanto accaduto.

Qualcuno durante la loro assenza gli aveva fatto "visita". I ladri si sono intrufolati furtivamente all'ora di pranzo. Hanno smontato armadi, cucina, termoconvettori, scatole della corrente. Hanno distrutto l'abitazione portando via oggetti di valore, denaro, perfino vestiti. Danni ingenti e portati via anche oggetti di valore affettivo.