"Agli eroi del nostro tempo" è il video di doveroso ringraziamento verso tutto il personale medico e paramedico che, in questi anni di pandemia, si è ritrovato in prima linea a combattere contro un nemico tanto invisibile quanto potente, senza avere a disposizione nessun'altra arma se non lo studio e la passione. Il video nasce da un'idea del dottore Fausto D'Agostino, per la regia di Angelo Cascione. Ha collaborato fattivamente Katiuscia Del Vescovo, event manager verolana. La video dedica celebra il coraggio, l'abnegazione e l'impegno che il personale medico sta spendendo per garantire uno dei diritti fondamentali dell'uomo: quello alla salute.

È ancora vivo il ricordo delle immagini, struggenti ed emblematiche, dei sanitari accasciati dalla stanchezza, il volto segnato dalle lunghe ore passate con indosso i dispositivi di protezione, ma decisi a non arretrare di un millimetro di fronte alle devastazioni conseguenze della pandemia da Covid-19. Dal desiderio di dimostrare in modo concreto il senso di riconoscenza della gente, ma anche per condividere la realtà che si cela dietro il lavoro dei sanitari, è nato questo progetto, cui hanno voluto prendere parte Ornella Muti, Lino Banfi e Angelo Maggi: «Il video, condiviso con professionisti di fama internazionale, si basa sulla potenza delle immagini girate al Policlinico Universitario "Campus Bio-Medico" e alla Clinica Sanatrix di Roma hanno dichiarato gli organizzatori dell'iniziativa Le voci fuori campo di Ornella Muti, Lino Banfi e Angelo Maggi (doppiatore di Tom Hanks), sono finalizzate a sottolineare l'importanza di chi, ogni giorno, svolge il proprio lavoro con preparazione e professionalità.

Va sottolineato che, il dottore D'Agostino, anestesista-rianimatore e presidente del Centro Formazione Medica, ha fortemente voluto la produzione di questo video, al fine di poter rendere omaggio agli operatori sanitari, eroi del nostro tempo, che con spirito di missione proteggono la nostra vita». «Una sera, tornando a casa dopo un turno di lavoro estenuante, ho pensato a come poter sottolineare ciò che fanno quotidianamente gli operatori sanitari e mi è venuta in mente l'idea di realizzare un video, con immagini d'impatto ha detto il dott. D'Agostino Ho pensato a Ornella Muti e Lino Banfi perché, non solo li ritengo artisti di fama internazionale, ma soprattutto perché li ho sempre considerati delle grandi persone.

In effetti il mio intuito mi ha dato ragione, perché quando li ho contattati la loro risposta è stata subito positiva. Io sono in prima line ormai da mesi.

Mesi fatti di turni estenuanti, duro lavoro, grandi sacrifici, ma chiaramente siamo abituati a questo perché siamo dei professionisti e quindi lo facciamo con il massimo dell'impegno e della professionalità.

Ovvio che dopo due anni di ritmi fuori dal comune iniziamo ad accusare la stanchezza di un periodo così difficile. Noi siamo quelli che davvero sono in prima linea, che davvero non possono distrarsi neanche per un minuto dal monitor dei parametri vitali, e attraverso il video io spiego appunto questo». «Ornella Muti e Lino Banfi ci hanno apertole porte di casa precisa Katiuscia del Vescovo Ci stanno sostenendo nel progetto con entusiasmo e, cosa ancora più importante, credono fortemente nell'operato dei sanitari. Ci hanno accolto con il sorriso e l'entusiasmo di chi si sa mettere a disposizione degli altri, spendendo parole di profondo apprezzamento per il progetto. Hanno collaborato nonostante i loro impegni, con una Ornella Muti indaffarata per la partecipazione al prossimo Sanremo.

Sono rimasta impressionata dalla loro professionalità».

Un grazie che non è solo per senso del dovere, ma che parte dal cuore.