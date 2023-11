Al termine dell'allenamento congiunto svolto sabato pomeriggio allo stadio "Benito Stirpe" contro la Ternana (vinto con il risultato di 2 a 1 grazie alle reti di Kaio Jorge e Lusuardi che hanno ribaltato il vantaggio degli umbri), il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco ha concesso due giorni di riposo ai suoi ragazzi. Il che vuol dire che la ripresa degli allenamenti è fissata per domani pomeriggio nella struttura della "Città dello Sport" di Ferentino. Da quel momento, quindi, i canarini torneranno a pensare all'importante gara che domenica pomeriggio (fischio d'inizio alle ore 15) li vedrà ospitare il Genoa. Una partita nella quale i giallazzurri faranno di tutto per provare ad allungare l'eccezionale trend che vantano nelle gare interne (dopo la sconfitta contro il Napoli sono arrivate quattro vittorie e un pareggio).

Quella di Mazzitelli sarà

una assenza che pesa

Il rammarico più grande per il tecnico del Frosinone, sarà quello di non poter disporre nell'occasione (oltre che dei soliti infortunati Harroui e Kalaj), di una pedina molto importante quale Mazzitelli. Il capitano, come si ricorderà, era stato costretto a lasciare il terreno di gioco del "Meazza" nell'ultima partita contro l'Inter, poco oltre la metà del primo tempo, per un fastidio al polpaccio. Gli esami strumentali hanno escluso lesioni importanti, ma sta di fatto che quantomeno per questa partita di domenica contro i liguri il centrocampista non sarà a disposizione.

Ma intanto Gelli

è del tutto recuperato

Di contro, comunque, la buona notizia è che nel frattempo è stato recuperato a tutti gli effetti Gelli. Il jolly di centrocampo dei giallazzurri, sempre in campo in tutte le partite dall'inizio alla fine prima dello stiramento al flessore della coscia destra accusato nei minuti finali della partita contro il Sassuolo (quarta giornata), è pronto a fare il suo rientro anche dal primo minuto. Dopo aver riassaporato il gusto della convocazione in occasione dell'incontro con i nerazzurri (restando però in panchina), il classe ‘97 ha dimostrato che ormai il problema è alle spalle in occasione della partita di sabato con la Ternana. Di Francesco lo ha schierato nella formazione iniziale tenendolo in campo per quasi cinquanta minuti. Possibile, quindi, che toccherà proprio a lui prendere contro il Genoa il posto do Mazzitelli.

Oyono e Kvernadze tornano

carichi dalla nazionale

Alla ripresa di domani, poi, saranno presenti anche i due canarini che hanno risposto in questi giorni alla chiamata delle loro rispettive nazionali. Vale a dire Oyono, chiamato dal suo Gabon e Kvernadze convocato per la nazionale Under 21 della Georgia. Entrambi si ripresenteranno carichi al massimo alla luce delle ottime prestazioni, personali e di squadra, messe in campo nelle rispettive gare giocate. Per quanto riguarda Oyono, è stato protagonista per 86' minuti del successo per 2 a 1 nella gara di qualificazione alla Coppa d'Africa giocata dal Gabon in casa contro il Kenia, e poi per 78' ieri nell'altra sfida valida per la qualificazione alla Coppa in cui la sua nazionale è andata a vincere per 2 a 1 sul campo del Burundi. Kvernadze, invece, ha giocato tutto l'incontro vinto dalla Georgia per 1 a 0 sul campo della Macedonia, e valido per la qualificazione alla fas finale del campionato d'Europa di categoria.