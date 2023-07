Si alza il sipario sulla Serie A. Svelata la prima giornata del campionato 2023-2024. Le venti squadre protagoniste scenderanno in campo il 20 agosto. Si incontreranno Bologna-Milan, Empoli-Verona, Frosinone-Napoli, Genoa-Fiorentina, Inter-Monza, Lecce-Lazio, Roma-Salernitana, Sassuolo-Atalanta, Torino-Cagliari, Udinese-Juventus. Il Frosinone, al suo terzo campionato in massima serie è tra le tre neo promosse, insieme Genoa Cagliari, incontrerà, dunque, in casa il Napoli campione d'Italia.