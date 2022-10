Archiviata con il ritorno alla vittoria in trasferta la partita con il Venezia, il Frosinone di Fabio Grosso ha iniziato ieri pomeriggio a preparare un altro importante e impegnativo incontro: quello in programma sabato alle 14 allo stadio "Benito Stirpe" contro il Bari. 
Le due squadre lo affrontano appaiate al secondo posto della classifica in compagnia della Reggina (il ritardo di queste tre formazioni dalla Ternana capolista è di un solo punto). Alla ripresa di ieri le attenzioni maggiore sono state per la punta esterna Giuseppe Caso.

Il classe ‘98 di Torre Annunziata che era stato costretto a lasciare il terreno di gioco del "Penzo" venerdì sera per fare rientro negli spogliatoi nei primissimi minuti della ripresa. Un infortunio che creato comprensibile allarme oltre al timore per la possibile e forzata assenza dell'attaccante alla sfida contro i "galletti" pugliesi. Per Caso si è trattato della lussazione della spalla destra che, comunque, si è riusciti a rimettere a posto manualmente. Subito dopo l'infortunio il fantasista dei giallazzurri è stato anche condotto dopo il termine della partita in ospedale dove i sanitari lo hanno sottoposto alle prime cure del caso. Soltanto in nottata il calciatore ha fatto ritorno nell'Hotel dove alloggiavano i suoi compagni. A questo punto sembra scongiurato qualsiasi tipo di intervento anche se il dolore persiste.

Rientrato in sede insieme al resto della squadra nel pomeriggio di sabato, l'attaccante è stato sottoposto alle appropriate terapie nella speranza che le sue condizioni gli permettano di essere a disposizione del tecnico per la gara di sabato. La squadra, intanto, come detto è tornata ad allenarsi ieri pomeriggio sul campo della "Città dello Sport" di Ferentino ed è stata impegnata, dopo la fase del riscaldamento, in un lavoro atletico concluso con la serie delle esercitazioni tecniche. Buone notizie sono arrivate dal centrocampista Lulic e dalla punta esterna Insigne che dopo aver dovuto rinunciare alla trasferta in Veneto per problemi fisici, hanno lavorato in gruppo.

Differenziato invece per Kone e terapie, oltre che per Caso, anche per Oyono. Per quel che riguarda il centrocampista ivoriano, ha accusato alcuni problemi di lieve entità nella sfida di Venezia, che dovrebbero essere superati nel corso delle prossime sedute di allenamento. Si riprende oggi con una doppia seduta e poi Grosso ne avrà a disposizione ancora tre, compresa la rifinitura, per preparare nel migliore dei modi la sfida con il Bari. Che il Frosinone affronterà in una clima di accresciuto entusiasmo dopo aver lasciato ancora da imbattuto lo stadio "Penzo".

E con la certezza che il tecnico potrà contare su altre pedine che, anche se finora hanno giocato poco permettere in evidenza le proprie caratteristiche, hanno dimostrato di poter competere con i compagni per avere una maglia. Poco importa se dall'inizio o nel corso della partita. Infortunio di Caso a parte, Grosso non avrà problemi di formazione. Certo poter contare anche sull'attaccante di Torre Annunziata sarebbe un vantaggio consistente ma al tecnico non mancano le pedine per rimpiazzarlo.