Quattro canarini osservati speciali nel corso della seduta di oggi pomeriggio e in quella della rifinitura di domani mattina: si tratta di Luca Ravanelli, Daniel Boloca, Karlo Lulic e Roberto Insigne. Nel secondo allenamento di preparazione alla trasferta di Venezia, effettuato nella mattinata di ieri, hanno svolto un lavoro differenziato dopo avere accusato dei problemi di varia natura comunque non derivanti dalla partita che il Frosinone ha giocato e vinto contro la Spal. Soprattutto per quanto riguarda Ravanelli e Boloca che non vi hanno preso parte. Il centrocampista, infatti, ha saltato l'incontro perchè squalificato, mentre il difensore si è fermato durante la fase del riscaldamento pre partita. Lulic e Insigne, invece, hanno giocato i ventuno minuti finali più recupero e hanno lasciato il terreno di gioco senza accusare infortuni.

L'ex Cremonese si è allenato a parte alla ripresa della preparazione di lunedì, mentre gli altri hanno iniziato e concluso l'allenamento senza accusare alcunchè. Ieri mattina tutti e quattro hanno svolto in gruppo la fase del riscaldamento per poi continuare con un lavoro personalizzato, trattandosi come detto di problemi di varia natura e, comunque, non preoccupanti ma da valutare con attenzione. Il quadro preciso della situazione si avrà nel corso della conferenza stampa della vigilia quando Grosso farà il punto della situazione. Tornando alla seduta di ieri mattina, il resto del gruppo è stato impegnato nel lavoro tecnico e nelle esercitazioni tattiche. Oyono ha continuato il ciclo di esercitazioni tattiche.

Ipotesi di formazione

La situazione, comunque tutta da valutare prima della partenza alla volta della laguna, non dovrebbe incidere sulla formazione. Prima di tutto, trattandosi di problemi di lieve entità, potrebbero in gran parte risolversi positivamente e in tempo utile e poi perché, come già detto, Boloca e Ravanelli hanno saltato la gara di sabato scorso con Lulic e Insigne subentrati nella ripresa. Non solo ma bisognerà tenere anche in conto che Grosso potrà impiegare Rohden più in condizione rispetto al giocatore che è entrato in campo al 35' della ripresa dell'incontro con la formazione dell'ex Venturato.

Insomma anche sul rettangolo di gioco dello stadio "Pier Luigi Penzo" in campo ci sarà un Frosinone sicuramente molto competitivo e deciso a tornare a fare punti anche lontano dal "Benito Stirpe". Per farla breve Fabio Grosso contro il Venezia avrà la possibilità di schierare la stessa formazione che ha superato la Spal. Con la variante del ritorno nello schieramento iniziale dello svedese al posto di Ciervo. Il Frosinone potrebbe scendere in campo con Turati tra i pali; con la difesa a quattro formata da Sampirisi, Lucioni, Szyminski e Cotali; a centrocampo Garritano, Mazzitelli e Kone e con il tridente offensivo formato dagli esterni Rohden e Caso nonchè dalla punta centrale Moro. Solo la panchina potrebbe essere più corta ma ci sono un paio di giorni di tempo per recuperare qualcuno dei quattro canarini attualmente a rischio forfait.