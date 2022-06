Nell'attesa che qualcosa di più preciso emerga dal lavoro sotto traccia che sta svolgendo il direttore Guido Angelozzi con la preziosa collaborazione del suo staff, va sempre più prendendo piede l'ipotesi di un forte interessamento da parte di alcune società, soprattutto della massima serie, per due giovani centrocampisti canarini che si sono messi particolarmente in luce nel corso dell'ultimo campionato. Alludiamo a Daniel Boloca (1998), del quale più volte abbiamo prospettato la possibilità di una sua cessione, e a Karlo Lulic che invece sarebbe stato blindato dalla società giallazzurra per restare titolare in uno dei tre ruoli del centrocampo nel prossimo campionato.

Ma andiamo con ordine, iniziando dal giovane di Chieri, che interesserebbe soprattutto al Sassuolo e poi anche ad altre società quali Torino, Udinese e Sampdoria. Con il sodalizio neroverde i rapporti sono buoni soprattutto in considerazione dei trascorsi del direttore Angelozzi come responsabile dell'area tecnica del Sassuolo. Quindi le possibilità di chiudere la trattative ci sarebbero anche se, poi, bisognerà attendere l'apertura del mercato per avere notizie più precise. Diverso, invece, il discorso riguardante il croato Karlo Lulic (1996), arrivato al Frosinone il 30 agosto 2021 dalla società Slaven Belupo e acquistato a titolo defintivo fino al 30 giugno 2024.

Secondo quanto pubblicato da "Serie B News" il centrocampista non si sposterebbe dal Frosinone nonostante alcune richieste, anzi diventerebbe uno dei punti fermi del centrocampo giallazzurro per il prossimo campionato. Il responsabile dell'area tecnica giallazzurra Guido Angelozzi avrebbe blindato il giovane croato che Fabio Grosso ha impiegato in 26 incontri (1.541') nel corso dei quali ha realizzato due gol, entrambi nella vittoriosa trasferta di Benevento. Per concludere sull'argomento, Daniel Boloca potrebbe cambiare casacca, Karlo Lulic invece non dovrebbe muoversi dal Frosinone. Poi, però, il mercato può anche cambiare tutto.

Le altre trattative

Calma piatta sulle altre possibili trattative riguardanti alcuni giovani calciatori che sarebbero entrati nel mirino del Frosinone. La lista è aperta dal più esperto ed anche con più anni sul cartellino anagrafico Matteo Luigi Brunori (1994) che ieri sera ha giocato la finale play off Padova-Palermo. Non passa giorno che non si allunghi la fila delle società di Serie A e B interessate all'attaccante di proprietà della Juventus. Il più vicino al club di Viale Olimpia dovrebbe essere Thomas Battistella (2001), centrocampista che nella Carrarese ha fatto registrare 34 presenze con 7 gol, ma di proprietà dell'Udinese. Alcune fonti precisano che il giovane non farà rientro nel club bianconero ma prenderà la strada verso Frosinone.

Per l'acquisto di Filippo Pellacani (1998 il Frosinone sarebbe in compagnia dell' Ascoli. Sembra che il direttore Angelozzi si sia mosso in anticipo per acquistare il difensore nativo di Verona. Con il sodalizio rossoblù della Virtus è stato in campo in 32 gare realizzando 5 reti. Altro difensore centrale nel mirino giallazzurro è Marco Bellich (1999) che ha indossato la maglia della Lucchese in 32 partite (2.785') realizzando una rete. Secondo alcune fonti, il Frosinone avrebbe avviato la trattative con la Sampdoria riguardante l'attaccante Matteo Stoppa (2000) che ha indossato nell'ultimo campionato la maglia della Juve Stabia. In campo in 36 partite, il giovane di Biella ha realizzato 11 gol. Una pista estera porta in Croazia e, più precisamente, allo Slaven Belupo, squadra in cui ha giocato anche Karlo Lulic, proprietaria del cartellino dell'attaccante Ante Crnac (2003) sotto contratto fino al 30 giugno 2025.