Sfumata la possibilità di partecipare ai play off, anche per il Frosinone c'è stato il "rompete le righe" al termine della seduta di ieri mattina svolta sul campo della "Città dello Sport" di Ferentino. Anzi per alcuni canarini è stata anche l'ultima volta in cui hanno calpestato il rettangolo di gioco dove si sono allenati per l'intera stagione, conclusa senza gloria ma con la consapevolezza di aver fatto tutto per conquistarla compiutamente. E con un mese e mezzo di anticipo dal 30 giugno, quando scadrà il contratto soprattutto per chi era giunto alla corte di Grosso a titolo temporaneo. Fino a quella data, comunque, saranno considerati ancora canarini a tutti gli effetti anche se in...vacanza.

Alludiamo, comunque, al portiere Ravaglia (tornerà al Bologna), ai difensori Gatti (dal 1 febbraio scorso alla Juventus), Barisic (se il Frosinone non eserciterà il diritto di riscatto), al portiere Minelli e al difensori Brighenti in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

L'elenco continua con il centrocampista Tabanelli, con gli attaccanti Charpentier che tornerà al Genoa se il Frosinone non deciderà di riscattarlo come sembra ormai orientato a non esercitarne il diritto, Zerbin che potrebbe indossare nel prossimo campionato la maglia del Napoli, società di appartenenza del giovane attaccante, e Cicerelli di nuovo alla corte del presidente Lotito.

A questo punto restano da considerare le posizioni dei difensori Zampano e Szyminski e del centrocampista Rohden, tutti e tre in scadenza di contratto. Mentre per Zampano sembra molto difficile il rinnovo dal momento che il difensore ha mercato importante, per Szyminski e Rohden la società avrebbe già allungato i rispettivi contratti. Manca soltanto l'ufficialità di una decisione presa dal direttore Guido Angelozzi già dal mese scorso. Comunque qualcosa di più preciso si potrà conoscere quando, nel giro di una diecina di giorni, lo stesso Angelozzi terrà una conferenza stampa per illustrare anche le strategie di mercato per la prossima stagione agonistica.

Per il responsabile di tutta l'attività sportiva del sodalizio di Viale Olimpia le vacanze saranno sicuramente molto brevi dovendo affrontare un lavoro che non appare semplice anche perché, oltre a preparare il terreno per facilitare la conclusione della trattative in entrata, dovrà pensare anche a quelle più numerose che riguardano le partenze. La rosa dei canarini dopo il 30 giugno sarà sicuramente molto più numerosa in considerazione dei rientri dai prestiti.

Alludiamo ai portieri De Lucia e Vettorel, rispettivamente in forza alla Feralpisalò e alla Carrarese, all'attaccante polacco Parzyszek attualmente in prestito al Pogon Stettino, a Gori se non sarà riscattato dall'Alessandria, a Iemmello tuttora impegnato nei play off con il Catanzaro e alla numerosa schiera di giovani: Koblar, Satariano, Matarese, Vitalucci, Tonetto, Vecchi, Errico, Bevilacqua, Volpi e Luciani. In gran parte in forza a formazione di Serie C, alcune delle quali impegnate nei play off. Insomma si preannuncia per Angelozzi un'estate molto impegnativa.