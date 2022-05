Per gran parte del girone di andata il Frosinone, insieme al Brescia di Pippo Inzaghi, ha mandato a rete il più alto numero di calciatori. Tanto che le due formazioni sono state indicate come altrettante cooperative del gol, nel campionato di Serie B. Per il club di Viale Olimpia ha iniziato Alessio Zerbin nel mettere a segno la prima rete nella partita di campionato contro il Parma, subito appaiato da Charpentier che è risultato il vero bomber della prima parte della stagione. Ciano e Maiello hanno dato la vittoria al Frosinone a Vicenza, con Ciano e Canotto che hanno firmato il successo di Como.

Zampano e Canotto a rete nella partita contro il Brescia.

Quindi a Cosenza a segno Novakovich per la prima volta, come pure prime realizzazioni del difensore Gatti e del centrocampista Ricci nell'incontro con l'Ascoli.

Mentre Cicerelli ha firmato uno dei due gol nell'incontro con il Crotone. Nella successiva partita di Beneventi vinta quattro a uno, anche Lulic ha segnato il suo primo gol in maglia giallazzurra. Anzi ha anche raddoppiato nella sfida contro le "streghe" beneventane. Alla fine sono stati quindici i canarini che sono andati a segno nel corso del campionato, realizzando cinquantatre gol dal momento che gli altri cinque del bottino totale sono scaturiti da altrettanti autoreti: hanno dato una mano alla formazione giallazzurra, Pasini del Vicenza, Vogliacco del Benevento, Bogdan della Ternana, Di Gregorio del Monza e Leverbe nell'ultima partita di campionato persa contro il Pisa.

Dei cinquantotto gol segnati (comprese i cinque "regalati" dagli avversari) trentuno riguardano le partite del girone di andata che i canarini avevano chiuso al settimo posto. Le restanti ventisette reti del girone di ritorno hanno fruttato quattro punti in meno. Gabriel Charpentier è stato il bomber del Frosinone realizzando dieci centri nel corso dei 898' disputati. Cioè ha fatto registrare l'ottimo rapporto di una rete ogni 89,8' in cui è restato in campo. Per valutare il valore del dato è sufficiente considerare che le venti reti del capocannoniere del campionato, Massimo Coda del Lecce, sono state messe nel corso dei 2.921'. Cioè il bomber della formazione salentina neo promossa in Serie A, ha segnato ogni 146'.

Un numero, quindi, ben distante dal dato fatto registrare dallo sfortunato attaccante giallazzurro. Nella classifica dei marcatori del Frosinone, dopo Charpentier troviamo Alessio Zerbin che ha messo a segno nove gol che rappresentano un ottimo risultato se consideriamo che in maglia giallazzurra ha giocato il suo primo campionato di Serie B. Con sei reti troviamo l'ex Chievo Luigi Canotto e quindi Federico Gatti con il suo splendido biglietto da visita per la Serie A grazie ai cinque gol realizzati. Quattro poi le reti di Camillo Ciano; tre ciascuno quelle realizzate da Andrija Novakovic ed Emanuele Cicerelli. Cinque sono i canarini ad aver siglato due gol: Francesco Zampano, Matteo Ricci, Luca Garritano, Karlo Lulic e Marcus Rohden. Con un solo gol, infine, troviamo Raffaele Maiello, Daniel Boloca e Adrian Barisic.