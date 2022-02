Formazione che vince non si tocca. Soprattutto se è tornata a conquistare l'intera posta in palio dopo due sconfitte e un pareggio. Il detto andrebbe bene in tempi normali quando, cioè, il campionato propone una incontro a settimana. Invece ci troviamo ancora in un periodo di gare ammucchiate in poco tempo. Per spiegarci meglio nel lasso di tempo che va dal 12 febbraio, quando il Frosinone ha preso tre gol a Perugia, fino al 27 febbraio, quando la formazione di Grosso affronterà il Cittadella, si sono disputate quattro gare con la quinta che si giocherà domani allo stadio "Tombolato". Cinque partite nel breve arco di tempo di quindici giorni sono sicuramente tante ed allora qualche eccezione dovrebbe necessariamente esserci al detto accennato all'inizio. Non saranno molte ma il minimo indispensabile per far rifiatare qualcuno dei canarini che è stato in campo più degli altri senza, comunque, stravolgere gli equilibri di una formazione ugualmente valida in considerazione della alternative di cui dispone Grosso. Intanto il tecnico potrà di nuovo contare anche su Boloca che, assente per squalifica nella gara vinta sulla Reggina, ha potuto recuperare tutte le energie per riprendere il posto a centrocampo nel pieno della condizione fisica e mentale. Questa dovrebbe essere la prima novità della formazione anti Cittadella e ce ne potrebbe essere qualche altra anche in considerazione del fatto che dopo tre giorni si tornerà di nuovo in campo per affrontare allo "Stirpe" il Cosenza. E allora in difesa Grosso chi potrebbe fare rifiatare? Zampano? Delle venticinque partite finora mandate in archivio, il difensore esterno ne ha giocate ventuno dal primo al novantesimo minuto più recuperi e le restanti tre, nelle quali è rimasto in campo 68' contro la Spal, 55' a Perugia e 82' con la Reggina. Saltando soltanto l'incontro di Parma perchè squalificato. Comunque sta al tecnico valutarne la condizione dopo i chilometri percorsi dal difensore dalla prima gara giocata con il Parma fino a quella contro la Reggina. Resta il tridente con tutte le alternative di cui dispone Grosso. Charpentier potrebbe ancora esserci anche in considerazione del fatto che quando segni ti senti meglio e lo stesso discorso vale per Ciano che sembra non accusare la fatica. Restano tutti gli altri da Zerbin, che è rimasto a secco di gol nelle ultime sei gare dopo i due segnati al Pisa, a Canotto che, invece, ha ritrovato la via per bucare la porta avversaria. Comunque se ci saranno cambi lo vedremo a Cittadella. Formazione a parte un altro avversario tosto per i canarini e lo dimostra il successo conquistato a Lecce. Il Cittadella continua ad essere la mina vagante di tutti i campionato disputati e, quindi, va preso con il rispetto che merita. Anche se a temere di più l'avversario dovrebbe essere la formazione di mister Gorini che al "Tombolato" ha affrontato dieci volte il Frosinone e battuto soltanto una volta. Poi quattro sconfitte, compresa quella nei recenti preliminari play off, e cinque pareggi. Stamane, infine,dopo la rifinitura partenza alla volta di Cittadella. Alla seduta di ieri assente ancora una volta il solo Haoudi.