La prima amichevole del Frosinone in preparazione alla nuova stagione agonistica (in verità i canarini erano scesi in campo anche sabato alla "Città dello Sport" di Ferentino contro l'Equipe Disoccupati Lazio, ma l'incontro non era ufficiale) si è chiusa in goleada per la formazione di Fabio Grosso. A Trevi nel Lazio, contro la locale compagine che milita nel campionato di Terza categoria, i canarini sono imposti con un eclatante 25-1. Un risultato che, chiaramente, lascia il tempo che trova, ma una prestazione comunque importante per l'allenatore. Il modo migliore, infatti, per verificare la crescita dei suoi ragazzi sotto il profilo atletico dopo oltre due settimane di lavoro, ma anche e soprattutto dal punto di vista tattico in considerazione del cambio di modulo. Anche ieri il Frosinone si è schierato con il 4-3-3 e questa volta lo ha fatto in tutti e due i tempi (nella partita contro l'Equipe Disoccupati Lazio nel secondo tempo i giallazzurri avevano giocato con il 4-3-1-2). Per il resto si può parlare, almeno dal punto di vista realizzativo, di buone prestazioni anche da parte di diversi singoli. A cominciare dall'attaccante Satariano autore di quattro reti, ma anche dei giovani Primavera che si sono aggregati in questa seconda parte di ritiro precampionato. In particolare Jirillo che ha messo a segno una doppietta, ma anche Cangianiello che ha firmato una rete. Al termine dell'amichevole il Frosinone ha fatto immediato rientro a Fiuggi dove da oggi riprenderà con la doppia razione di lavoro quotidiana. Sabato, poi, alle ore 17 nella struttura della città termale "Capo I Prati", Brighenti e compagni giocheranno un'altra amichevole che, almeno sulla carta, si preannuncia un po' più impegnativa: contro l'Alatri. Ricordiamo, infine, che prima del via ufficiale della nuova stagione (15 agosto in casa della Salernitana per il secondo turno di Coppa Italia), il Frosinone è atteso da altre quattro amichevoli: due contro squadre di C (Viterbese e Avellino) e altrettanto con formazioni cadette (Ternana e benevento).

Trevi (4-3-3) - Germani; Nardi A., Sibilia, Taraborelli L., Fiore; Salvatori M., Spatari, Pietrobono; Nardi M., Salvatori D., Caponi.

A disposizione: Taraborelli M, Iona A, Tofani, Amati, Petrivelli, Iona M., Salvatori M., Frasca, Salvatori P.

All. Piacenti e Nardi S.

Frosinone 1° tempo (4-3-3), Ravaglia; Brighenti, Gatti, Szyminski, Zampano; Rohden, Maiello, Boloca; Tribuzzi, Ciano, Matarese

Frosinone 2° tempo (4-3-3) - Vettorel (30' Palmisani); Giordani, Bevilacqua, Klobar, Klitten (15' Cangianello); Haoudi, Gori (15' Pajc), Vitale; Jirillo, Iemmello, Satariano.

Allenatore: Grosso

Arbitro: Pica di Roma 1

Marcatori: Satariano (4), Ciano (3), Tribuzzi (3), Iemmello (3), Jirillo (2), Matarese (2), Boloca, Brighenti, Gatti, Zampano, Rohden, Cangianiello, Koblar, Vitale (F). Per il Trevi a segno Iona M. (T)