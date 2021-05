Dopo il rompete le righe di mercoledì, il club di Viale Olimpia ha anche fissato la data del raduno per l'inizio della preparazione al prossimo campionato. I canarini si ritroveranno nella prima settimana di luglio per riprendere l'attività agonistica. Questo il comunicato: "Il Frosinone Calcio rende noto che l'attività riguardante la prima squadra è terminata nella giornata di mercoledì 12 maggio scorso con lo scambio di saluti tra il presidente, dottor Maurizio Stirpe, il direttore dell'Area Tecnica, Guido Angelozzi, la squadra e lo staff al completo presso la Città dello Sport di Ferentino. Il massimo dirigente del Club, anche in relazione agli impegni di una stagione, quella 2020-2021 appena conclusa, pressoché in continuazione con la precedente, ha inteso concedere alla squadra un riposo anticipato. Si comunica altresì che l'attività agonistica della Prima squadra riprenderà nella prima settimana del prossimo mese di luglio. Nel frattempo tutte le diverse e specifiche attività concernenti l'organizzazione della stagione prossima seguiranno il loro corso naturale e sarà premura della Società comunicarne periodicamente gli step significativi con opportuni Comunicati Stampa. Allo stesso tempo, i dettagli operativi della stessa stagione sportiva 2021-2022 compresa l'organizzazione societaria, verranno ufficializzati, come di consueto, attraverso una conferenza stampa indetta entro l'ultima decade del prossimo mese di giugno».

Sin qui il comunicato del sodalizio giallazzurro. Se l'attività agonistica è dunque sospesa con la squadra in vacanza anticipata per i motivi elencati nella nota, lo stesso non può dirsi per i vertici societari chiamati a svolgere un lavoro che, proprio in questo periodo, è sicuramente pressante. Alludiamo soprattutto ad Angelozzi e i suoi collaboratori che dovranno prendere di petto alcuni nodi che richiedono competenza ed urgenza di essere affrontati e risolti. Sono numerosi e di varia natura, perchè vanno dalla scelta del tecnico alla serie di contratti da fare o da allungare, dallo studio della strategia da tenere nella campagna acquisti e cessioni alla scelta della sede del ritiro che, persistendo il pericolo Covid 19, potrebbe di nuovo tenersi a Ferentino dove gli eventuali protocoli possono essere osservati nel migliore dei modi. Tra le tante cose da fare, e richiedono un impegno costante, ci sono ovviamente delle priorità. E secondo noi una delle più importanti riguarda il calciatore che, forse più dei suoi compagni, ha sofferto per riprendere l'attività agonistica dopo aver superato la quarantena prescritta dal protocollo in seguito alla positività al Covid insieme ai suoi compagni di squadra. Stiamo parlando di Andrija Novakovich, l'attaccante di 25 anni il prossimo 21 settembre, che è riesploso nella battute finali del campionato una volta sconfitto il virus. Al punto da portare via dallo stadio "Granillo" di Reggio il pallone della gara per la tripletta messa a segno. Undici gol non sono pochi, anzi diventano molti se consideriamo il Covid che l'attaccante ha accusato e il periodo non breve per il completo recupero. Novakovich ha il contratto che lo lega al Frosinone fino al 30 giugno 2022 e bene farà la società se, come prima operazione da condurre a conclusione, raggiungerà l'accordo con il giocatore per il prolungamento del contratto stesso. Forse doveva essere una operazione già effettuata. L'importante sarà non perdere altro tempo. Novakovich con le sue capacità realizzatrici in costante ascesa avrà sicuramente stuzzicato le attenzioni degli addetti ai lavori.