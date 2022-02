In Interregionale sconfitti sia il Cassino sia il Fiuggi, nei gironi G ed F. I benedettini perdono 2-0 (Reti: 41' pt Bertoldi (rig.), 10' st Matteoli (OM)) all'Anco Marzio con l'Ostiamare, i termali in casa con il Montegiorgio (0-3, reti: 14' Perpepaj, 47' pt, 3' st Marchionni). Pareggia il Ferentino a Terracina in Eccellenza 1-1(34' pt Lleshi (T), 2' st Compagnone (F)), vince al Tomei il Sora (doppietta di Rossi) che aggancia i gigliati in seconda posizione. In Promozione l'impresa della giornata è del Guarcino, a Monte San Biagio. Il Ceccano al Popolla segna quattro gol al Montenero.

