Torna Kawsu Darboe (classe '97) in mediana, firma l'attaccante Lucio Gaeta (2002) e viene annunciato Carcione allenatore.

Piuttosto movimentati gli ultimi giorni per il Cassino che dopo aver annotato l'arrivo di Francesco Manoni e Mario Jardel Jr puntella ulteriormente la sua rosa. Nelle intenzioni societarie questa dovrebbe avere più armi a disposizione per agguantare comodamente la salvezza.

«Siamo convinti aver rafforzato la squadra con questi innesti - sottolinea il vicepresidente Andrea Balsamo - Ad oggi credo che il Cassino sia più competitivo in confronto a qualche settimana fa. Siamo felici degli accordi raggiunti con i vari calciatori».

Sensibile il restyling operato dalla dirigenza biancazzurra - rispetto ad inizio stagione - se si tiene conto anche dell'arrivo di Imperio Carcione in seconda battuta. In questa sessione di mercato hanno salutato lo spogliatoio biancazzurro i vari Galesio, Conte, Oi e Valentino.

Novità formali sono arrivate mercoledì scorso nel contesto dell'annuncio dell'accordo con l'attaccante Gaeta: infatti, intrinsecamente, Imperio Carcione è stato nominato allenatore offrendogli lo scettro della responsabilità tecnica, in esclusiva. «Essendo l'uomo più navigato dello spogliatoio lo era già di fatto in tandem con Di Prisco - spiega così Balsamo il singolare annuncio - Imperio ha un'esperienza enorme da mettere a disposizione di tutti ma soprattutto è un leader riconosciuto».

Tornando alle note di mercato, non ha di certo bisogno di presentazioni Darboe. Si tratta di un autentico ritorno a casa per l'incontrista giacché Cassino lo accolse circa una decina di anni fa. Già sei stagioni disputate per tra le fila biancazzurre per un totale di oltre 150 partite e una manciata di reti all'attivo (prima della parentesi a Lanusei) ma soprattutto un rendimento sicuro per la causa benedettina.

Grinta, corsa, gamba, quantità ma soprattutto un attaccamento alla maglia da sempre apprezzato dalla tifoseria e auspicato dalla stessa nel corso della stagione anche negli altri elementi. Un innesto da leggere anche in un'ottica difensiva alla luce della sua indubbia capacità di filtro a protezione di una terza linea non sempre irreprensibile. Questa mossa permetterà a Manoni di occuparsi prettamente dalla fase offensiva, diventando a tutti gli effetti il terzo attaccante over. A proposito di attacco da qualche giorno si è aggregato anche la punta salernitana Lucio Gaeta, di scuola Fiorentina e Spezia, di cui si dice un gran bene. È stato prelevato dal Brindisi dove ha iniziato la stagione andando a segno una volta (contro il Nola) in 9 presenze. Tutti i nuovi saranno a disposizione nella delicata trasferta di domani pomeriggio a Formia, contro l'Insieme, penultimo della classe, dove occorre dar continuità al risultato positivo ritrovato nell'ultimo turno.