Il Sora torna alla vittoria e lo fa nella maniera più bella, espugnando il 'Riciniello' di Gaeta per 3 a 1, un tris calato da il solito Rossi, Ruocco e Souare. I tre punti conquistati sono fondamentali: i bianconeri approfittano dello scivolone della capolista (in coppia con il Ferentino) Lupa Frascati, che cade in casa, sottomessa dall'Audace, e accorcia le distanze a – 5. Oggi Sora è seconda e domenica prossima l'ora della verità con il big match più atteso di questa prima parte di stagione: al 'Tomei' sarà di scena proprio la 'guerra' tra volsci e romani.

Intanto i lirensi si godono il successo, commentato così dal 'Puma della Pontina' come è stato ribattezzato l'attaccante Daniel Rossi, per la sua prolificità proprio in terra pontina con 7 gol in 4 trasferte (10 in campionato, 11 totali in stagione e a -7 dal traguardo dei 100 in carriera): "Domenica abbiamo affrontato una partita tosta su un campo difficile. Siamo stati bravi ad approcciare bene la gara, con la giusta intensità e la voglia di vincere; infatti siamo passati presto in vantaggio. Poi siamo stati lungimiranti e abbiamo trovato il raddoppio. Ci siamo concessi di abbassare un po' i ritmi, permettendo a loro di giocare, ma ci siamo difesi molto bene concretizzando poi una ripartenza per chiuderla definitivamente. Il risultato è stato molto importante per tanti aspetti, sia per la classifica che per motivi di mentalità. Ora ci aspetta un'altra battaglia vera e propria, contro una compagine attrezzatissima come la prima classificata Lupa Frascati. Questa settimana cercheremo di preparare al meglio la partita più attesa di tutte e domenica dovremo giocarci questo scontro con entusiasmo e convinzione, con la consapevolezza di essere una squadra forte e un gruppo importante!".

A segno anche il trequartista campano, classe 1987, Vincenzo Di Ruocco, che torna a gonfiare la rete dopo un infortunio: "Abbiamo affrontato un squadra forte su un campo ostico, sapevamo che poteva essere una gara insidiosa e l'abbiamo disputata nel migliore dei modi, tirando fuori una prestazione ai limiti della perfezione – spiega Di Ruocco -. Il gol per me è stata una liberazione, visti i tanti sacrifici fatti per via degli infortuni, aspettavo questa rete da tanto e sapere che la mia marcatura ha contribuito alla vittoria è una soddisfazione enorme per me. Domenica prossima ci aspetta una gara importantissima contro una squadra, a mio avviso, tra le migliori del girone, insieme alla nostra. Sappiamo che sarà un match duro e ce la metteremo tutta per dare un'altra grande soddisfazione ai nostri tifosi. Io purtroppo ho avuto un altro problemino fisico e farò quanto possibile per recuperare ed essere presente in campo contro la Lupa. Ci tengo molto a questa sfida e voglio farne parte, per aiutare tutti i miei compagni a vincerla!"

E a proposito della 'partita di cartello', la società sorana comunica che per domenica 21 novembre allo stadio 'Tomei' è stata indetta la giornata bianconera. Pertanto non saranno valide le tessere di abbonamento e per tutti per accedere all'impianto sarà necessario munirsi di tagliando in prevendita che, come al solito, sarà effettuata nella giornata di sabato e nella mattinata di domenica fino alle ore 12.30.