Un pari che resta nel gozzo al Sora: domenica scorsa, al "Colavolpe" di Terracina, i bianconeri hanno visto sfumare il successo proprio nei minuti finali, tornando a casa con un solo punto, frutto del risultato di 2-2. Il tutto davanti ad una bella cornice di pubblico, con tanti sorani presenti per supportare il club della loro città. Per i volsci è il "solito" Daniel Rossi ad andare a segno con una bella doppietta che, purtroppo, non è valsa quanto speravano lui e compagni.

Commenta così l'attaccante la prestazione del gruppo: «Stiamo passando un periodo nero: dopo qualunque errore, anche minimo, veniamo puniti. Però abbiamo dimostrato, anche durante questa gara in casa del Terracina di saper reagire da vera squadra e affrontare le difficoltà. Ora dobbiamo tornare a centrare la vittoria.

E' stata una partita difficile contro un ottima squadra , un ambiente molto caldo. Siamo andati in svantaggio ma grazie anche ai nostri tifosi siamo riusciti a trovare il pareggio prima della fine del primo tempo. Poi siamo rientrati benissimo in campo, trovando il goal del vantaggio. Il match potevamo chiuderlo in due o tre occasioni ma non siamo riusciti a concretizzare.

Ecco, dobbiamo cercare di essere più lucidi». Circa la propria performance, Rossi aggiunge: «Sono contento delle due reti, ma lo sarei stato di più se avessero portato 3 punti. Comunque il merito va anche ai miei, fondamentali, compagni».

La punta volsca si conferma una garanzia: 7 gol in 6 incontri di campionato, 8 goal in 8 presenze stagionali, 90 i totali in carriera...ora aspetta di tagliare il traguardo dei 100. E per un giocatore che deve bucare la porta, altrettanto importante è colui che invece deve proteggerla dalle incursioni nemiche. Per cui abbiamo ascoltato anche il portiere dei lirensi, Valerio Frasca, che spiega: «A mio avviso, quella con il Terracina è stata una delle sfide che abbiamo disputato meglio.

Veniamo da un periodo particolare e sappiamo quanto è doveroso accumulare lunghezze. Nonostante le assenze e tante altre difficoltà, abbiamo espresso il nostro gioco. Siamo andati sotto, l'abbiamo ribaltata, poi loro sono venuti più fuori. Il verdetto è per me un bicchiere mezzo pieno perché la squadra è stata sul pezzo, ci ha creduto fino alla fine sebbene sia stato fatto qualche errore tecnico. E' un periodo non fortunatissimo perché paghiamo qualsiasi sbaglio, ma abbiamo dimostrato un gran carattere e abbiamo onorato davvero la maglia. Adesso guardiamo avanti.

E' un campionato complicato, ci sono tanti team forti, come quello affrontato ma anche come noi. Tutto sommato, per cui, con un club come il Terracina, che può dar fastidio a chiunque, questo è un volume guadagnato».

E ora si pensa già alla settima giornata, quando gli uomini di mister Alessio Ciardi attenderanno tra le mura amiche del "Tomei" l'Audace 1919.