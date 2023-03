Dopo il debutto della gamma V-Strom 1050 MY23 e V-Strom 650 Explorer negli showroom, è ora il turno dell'avventurosa V-Strom 800DE. Questa moto riveste un ruolo chiave per Suzuki. Da una parte si pone al centro della famiglia delle Sport Enduro Tourer, andando a inserirsi tra la dinamica V-Strom 650 (XT e Explorer) e le nuove arrivate V-Strom 1050 e V-Strom 1050DE, dall'altra segna l'ingresso sul mercato di una nuova piattaforma, condivisa anche con la GSX-8S, una street fighter attesa a sua volta su strada nel giro di breve tempo.

La V-Strom 800DE evolve gli stilemi delle sue gloriose antenate, rivisitando il tipico frontale e abbinandolo a sovrastrutture dalle forme decise e di grande personalità. I fari a led creano un forte legame con le altre più recenti novità Suzuki e sono sormontati da un parabrezza regolabile su tre posizioni. Alle sue spalle si trovano un display multifunzione TFT LCD a colori chiaro e ricco di informazioni e un ampio manubrio a sezione variabile. Questo definisce una posizione di guida ideale per i piloti di tutte le taglie, assieme alle pedane rivestite in gomma e alla sella, posta a 855 mm da terra. L'attento studio fatto a livello ergonomico assicura un controllo totale in ogni situazione, nel fuoristrada così come quando si decide di adottare un'andatura dinamica tra le curve. Il tutto senza alcun compromesso in materia di comfort.

La seduta è molto comoda sia per il pilota sia per l'eventuale passeggero, che durante la marcia può sorreggersi alle maniglie integrate nel portapacchi fornito di serie. Il robusto telaio in tubi d'acciaio è abbinato a sospensioni a corsa lunga Hitachi Astemo (Showa) completamente regolabili. Il precarico del monoammortizzatore è adattabile in modo rapido senza alcun attrezzo, agendo su una manopola che si trova sul lato destro della moto. Le ruote sono a raggi e hanno misure che riflettono la vocazione off-road della V-Strom 800DE. Quella anteriore è da 21 pollici e monta uno pneumatico 90/90, mentre quella posteriore è da 17 pollici, con gomma 150/70. Gli pneumatici di primo equipaggiamento sono le Trailmax Mixtour, che Dunlop ha sviluppato in esclusiva per Suzuki.

A spingere la V-Strom 800DE è un nuovo motore bicilindrico parallelo da 776 cc, con manovellismo a 270° e il sistema brevettato Suzuki Cross Balancer, molto efficace nel ridurre le vibrazioni. La potenza e la coppia massime sono nell'ordine di 84,3 CV e 78 Nm, mentre la percorrenza media è di 22,7 km/litro secondo gli standard WMTC. Grazie al serbatoio da 20 litri l'autonomia teorica supera i 450 km. Il motore è gestito in maniera integrata con tutta l'elettronica di bordo dal Suzuki Intelligent Ride System. La Suzuki V-Strom 800DE è venduta a 11.500 euro. Il cliente può scegliere tra tre colorazioni: Giallo Petra, Nero Dubai e Grigio Berlino.