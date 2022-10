L'attuale generazione della classe A, in commercio dal 2018, rappresenta la migliore espressione dell'Entry Luxury di Mercedes, con una proposta elegante, sportiva e dotata di tecnologie all'avanguardia. Per consolidarne il successo, la casa tedesca ha giustamente concesso alla più piccola delle sue Stelle un restyling leggero che riguarda anche la versione Sedan a quattro porte.

Esternamente, si notano la griglia del radiatore ridisegnata con motivo a stella, i fari piatti, le nuove prese d'aria e i due rigonfiamenti sul cofano. Se lateralmente le novità riguardano essenzialmente i nuovi cerchi in lega (con dimensioni fino a 19 pollici), nella coda spiccano invece il nuovo diffusore e le luci posteriori a led di serie.

Nell'abitacolo regna come sempre quel tocco esclusivo che sa regalare Mercedes alle sue vetture, con un alto livello di personalizzazione degli interni, oltre al design moderno e dal carattere high-tech della plancia.

Ritroviamo quindi il doppio schermo indipendente con un display da 7 pollici e uno più grande da 10,25 pollici al centro del cockpit (In opzione, è possibile optare per due schermi da 10,25 pollici). Per quanto riguarda la meccanica, la gamma di motori è stata interamente elettrificata e comprende unità a quattro cilindri con cambio automatico DCT a 7 o 8 rapporti di serie.

Le versioni mild hybrid sono dotate di un sistema elettrico ausiliario di bordo a 48 volt da 10 kW (A 180 da 136 CV, A 200 da 163 CV, A 220 4Matic da 190 CV e A 250 4Matic da 224 CV), mentre quella ibrida plug-in (A 250e da 218 CV) ha una batteria ad alta tensione migliorata che aumenta l'autonomia di percorrenza in elettrico. La ricarica dal 10% all'80% in corrente continua richiede circa 25 minuti. Sono previste anche versioni diesel (A 180d, A 200d e A 220d con potenze rispettive di 116, 150 e 190 CV) e le sportivissime AMG A35 e A45 S, quest'ultima solo hatchback, da 306 e 421 cavalli.