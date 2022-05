L'aeroporto di Frosinone tra i punti di forza del programma elettorale di Riccardo Mastrangeli. Il progetto è in linea con le proposte di Frosinone Capoluogo, lista strategica all'interno della coalizione di centrodestra a sostegno del candidato sindaco. "La politica deve dare voce ai cittadini": ieri pomeriggio il dibattito organizzato da Stefano Belli, ex sindaco di Patrica (ora in corsa per un seggio da consigliere a Frosinone) e l'onorevole Alfredo Pallone (membro del cda dell'Enac) nel palazzo di fronte al parco del Matusa.

Stefano Belli scende in campo

In corsa nella lista di Frosinone Capoluogo c'è anche Stefano Belli. «Ritengo che l'Amministrazione Ottaviani ha fatto molto. L'aeroporto potrà migliorare il livello del capoluogo».