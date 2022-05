A pochi mesi dall'inizio del mandato del sindaco Luca Di Stefano primo cambio nella sua giunta. Marco Mollicone da oggi è assessore con delega all'urbanistica. L'ex assessore ai servizi sociali Naike Maltese entra in consiglio comunale.

"Un grazie a Naike Maltese per l'ottimo lavoro svolto fino ad oggi che continuerà come consigliere comunale ufficialmente eletta nella lista. Adesso tocca a noi. Un in bocca al lupo a Marco Mollicone per il suo nuovo ruolo". Questo l'augurio del primo cittadino.