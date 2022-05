In vista delle prossime elezioni amministrative del 12 giugno, Ciociaria Oggi pubblica in esclusiva il sondaggio commissionato da Tierre srl. Il campione preso in esame è di mille interviste su un periodo di rilevazione del 21-22 aprile 2022. L'affluenza stimata ad oggi oscilla tra il 53 e il 57%.

Intenzioni di voto

Il 55,7% (min 53,5% - max 57,9%) ha espresso la sua preferenza per la coalizione a supporto del candidato del centrodestra Riccardo Mastrangeli. Mentre per la coalizione a supporto di Domenico Marzi (centrosinistra) le preferenze espresse sono al 33,9% (min 31,8 - max 36%). Per Mauro Vicano si sono espressi a favore il 6,3% (min 5,2% - max 7,4%), invece la coalizione che supporta Vincenzo Iacovissi ha ottenuto il 4,1% delle preferenze (min 3,2% - max 5%). Alta è la percentuale degli indecisi, pari al 34,8%, tale da rendere instabile la proiezione verso il dato finale. Andando indietro nello scenario delle votazioni comunali del 2017, la coalizione a supporto di Mastrangeli sarebbe sempre in testa con il 59,36% delle preferenze e 15.411 voti a favore. Per il candidato del centrosinistra Domenico Marzi invece avrebbe il 26,10% con 6.775 voti. Altre liste in campo compreso il Movimento Cinque Stelle otterrebbe il 14,54% con 3.768 voti. Infine, l'affluenza per chi si è dichiarato indeciso o astenuto sarebbe al 72,48% con 27.390 voti. Per quanto riguarda le politiche del 2018 invece: coalizione Mastrangeli 43,37% e 10.884 voti; coalizione Marzi 13,49% con 3.386 voti; Mauro Vicano 1,90% e 477 voti; altri più M5S 41,24% e 10.348; affluenza per indecisi o astenuti al 72,48% e 27.390 voti. Per le regionali del 2018 invece: Mastrangeli 40,24% e 9.127 voti; Marzi 14,63% e 3.317 voti; Vicano 1,03% e 234 voti; altri più il M5S 44,10% e 10.001 voti; infine l'affluenza per indecisi o astenuti 71,46% e 26.889 voti. Per le europee del 2019: coalizione Mastrangeli 57,69% e 11.101 voti; coalizione Marzi 17,55% e 3.378 voti; liste a sostegno di Mauro Vicano 3,13% e 602 voti; altri più M5S 21,63% e 4.163 voti; l'affluenza per gli indecisi e gli astenuti al 53,26% con 19.605 voti.

Ipotesi 1° turno

«Se dovesse scegliere il sindaco della città di Frosinone, tra i seguenti personaggi, lei a chi darebbe il voto?» Secondo il sondaggio pubblicato il sindaco dovrebbe essere Riccardo Mastrangeli (area centrodestra) con il 54,5% delle preferenze (min 52,3% - max 56,7%). Al secondo posto si posizionerebbe Domenico Marzi (area centrosinistra) con il 33,8% (min 31,7% - max 35,9%), al terzo posto Mauro Vicano sostenuto da Azione con il 7,4% (min 6,3& - max 8,5%), infine Vincenzo Iacovissi (partito socialista) con il 4,3% (min 3,4% - max 5,2%). Gli indecisi e astenuti raggiungerebbero una percentuale pari al 35,3%. Comunali 2017: Mastrangeli 59,36%; Marzi 26,10%; altri 14,54%. Politiche 2018: Mastrangeli 43,37%; Marzi 13,49%; altri 41,24%. Regionali 2018: Riccardo Mastrangeli 40,24%; Domenico Marzi 14,63%; altri 44,10%. Europee 2019: Mastrangeli 57,69%; Marzi 17, 55%; altri 21,63%.

Ipotesi ballottaggio

In previsione di un ballottaggio le preferenze si orienterebbero sempre a favore del candidato sindaco di centrodestra Riccardo Mastrangeli con il 57,1% (min 54,9% - max 59,3%); Domenico Marzi con il centrosinistra salirebbe al 42,9% (min 40,7% - max 45,1%); infine la percentuale di indecisi e astenuti sembrerebbe stabile al 30%.

Chi vincerà le elezioni?

«Secondo lei, pensando agli attuali schieramenti e candidati, chi sarà il nuovo sindaco di Frosinone?»: Riccardo Mastrangeli 44,7%, Domenico Marzi 16,8%, Mauro Vicano 0,8%, Vincenzo Iacovissi 0,6%. Indecisi e astenuti al 37,1%, percentuale sempre molto alta tale da rendere instabile il risultato finale.

Sintesi metodologica: indagine

Lo scopo di questa rilevazione è stato quello di

raccogliere le opinioni degli elettori del Comune di

Frosinone in merito alle elezioni comunali che si

terranno nel prossimo mese di giugno.

Il campione

I campioni sono stati determinati attraverso una

stratificazione proporzionale multipla, basata sui

caratteri di sesso ed età. I dati relativi alle ampiezze assolute e percentuali delle caratteristiche sopra citate provengono dai dati ISTAT 2022

Universo di riferimento

L'universo di riferimento è stato determinato a

partire dalle cifre della popolazione assoluta su cui è

stata effettuata la determinazione percentuale della

popolazione dai 18 anni in su ed in seguito incrociata

con le caratteristiche di sesso e fascia di età. (Popolazione adulta, Comune di Frosinone: 37.554).

Cenni sugli strumenti di ricerca

Gli strumenti standard utilizzati per le ricerche sono

DBSTAT, SPSS, EXCEL.

La rilevazione

La rilevazione è stata effettuata mediante interviste

telefoniche attraverso metodologia C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interviewing), C.A.M.I. (Computer Assisted Mobile Interviewing).