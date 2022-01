Sarà questo il mese delle deleghe ai consiglieri di maggioranza. Le stanno aspettando ormai da mesi e a breve, forse già nella prossima seduta consiliare, il sindaco Luca Di Stefano le affiderà per completare la sua squadra di governo.

All'indomani della sua elezione, il primo cittadino non ha impiegato molto per designare la giunta, affidando ai suoi cinque assessori le rispettive deleghe. Per quelle da attribuire ai consiglieri, chiamati anche a votare alle recenti elezioni provinciali, prima vera sfida politica della maggioranza, c'è voluto più tempo. Lavori pubblici, istruzione, sport, polizia locale sono alcune delle deleghe di peso che ancora non sono state affidate.

Nell'attesa, i consiglieri sono già al lavoro negli uffici comunali; chi è al primo mandato vuole conoscere meglio la macchina amministrativa, una raccomandazione rivolta ai suoi da Di Stefano sin dall'insediamento della nuova amministrazione, con il sindaco che li ha accompagnati a conoscere uffici e funzionari.

Per la prossima settimana, il 10 gennaio, è stata convocata la conferenza dei capigruppo e in quella sede si decideranno i punti all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, in programma per la seconda metà del mese. Intanto sono stati designati i componenti delle quattro commissioni consiliari: bilancio, urbanistica, cultura e sociale. Nel rispetto dello statuto comunale, le commissioni consiliari, articolazioni interne del Consiglio, sono costituite in base al criterio proporzionale tra maggioranza e opposizione.

Gli assessori continuano a sviluppare le deleghe affidate loro dal sindaco Di Stefano. Sembrano essere tutti soddisfatti della partenza della nuova amministrazione.

A restare fuori da ruoli di peso, almeno in un primo momento, è stato il consigliere di riferimento della lista dell'ex assessore Stefano Lucarelli, ovvero Rocco Carnevale, che però nell'ultima assise è stato designato come vicepresidente del Consiglio. Equilibri che sono rientrati a tre mesi dalle elezioni e qualcuno che era rimasto all'asciutto di incarichi si sta ravvedendo dopo che gli è stato chiesto di pazientare ancora un po'.