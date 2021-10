Non si attenua la paura dei furti. Nella notte tra giovedì e venerdì i malviventi hanno tentano di svaligiare una villetta alla periferia di Sora. La proprietaria di casa, avendo notato presenze sospette in giardino, nel cuore della notte ha iniziato ad urlare e ha allertato le forze dell'ordine. I carabinieri hanno subito iniziato a perlustrare via Vicenne e le zone limitrofe, ma dei ladri neanche l'ombra.

Intanto il sindaco Luca Di Stefano ha assicurato massima attenzione sul fronte della sicurezza: «Non entro il 31 dicembre, ma nel prossimo anno installeremo impianti di videosorveglianza sia all'ingresso che all'uscita di strade importanti, nelle periferie e nel centro storico. Questo rientra nel discorso di smart city, di pubblica illuminazione. Verso febbraio saranno installate le telecamere».

D'altronde Di Stefano l'aveva annunciato in campagna elettorale: nel suo programma il tema della sicurezza è tra quelli prioritari. Una volta insediato, il giovane sindaco ha avuto un quadro più nitido dello stato dell'arte sotto molti aspetti.

«C'è il problema del corpo dei vigili urbani, noi sicuramente incrementeremo il numero perché siamo sotto organico. E quindi anche sotto questo punto di vista saremo pronti nella primavera con nuovi vigili sulle strade. Sicuramente, con il commissario di polizia dobbiamo spingere un po' di più perché sono sotto organico e dobbiamo confrontarci perché non è possibile che Sora abbia problemi di organico così importanti. Ho incontrato nei giorni scorsi il capitano dei carabinieri e stiamo tracciando quali possano essere le criticità da risolvere. Sto incontrando tutti per segnare un percorso orientato alla sicurezza dei sorani».