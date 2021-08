Con l'ufficializzazione della data del voto amministrativo la campagna elettorale è di fatto già partita. D'altronde mancano meno di due mesi: si voterà il 3 e il 4 ottobre.

E sono in molti a scommettere che ci vorranno altre due settimane per decretare il nuovo sindaco con il turno di ballottaggio.

A conti fatti, le liste dei candidati dovranno essere presentate il 3 e 4 settembre. E le caselle vuote sono ancora parecchie. Al momento gli aspiranti sindaci sono sei: il primo cittadino uscente Roberto De Donatis, Giuseppe Ruggeri per il centrodestra, Maria Paola Gemmiti per il centrosinistra, Luca Di Stefano con una coalizione civica, Eugenia Tersigni per "Sora nel cuore" e Valeria Di Folco per il Movimento 5 stelle.

Intanto, come detto, la campagna elettorale è già nell'aria. La Lega parte con una serie di incontri pubblici nei diversi quartieri della città. L'iniziativa si chiama appunto "Quartieri"; gli incontri si svolgeranno nei mesi di agosto e settembre. Gli esponenti del partito saranno ospitati dai candidati delle diverse zone, persone che si stanno impegnando quotidianamente per fare da anello di congiunzione tra i quartieri e le istituzioni.

"Ogni quartiere avrà il suo candidato, il suo referente, affinché nessuna zona di Sora rimanga indietro", spiega la Lega in una nota. Il primo appuntamento è fissato per domani, alle ore 18, nel quartiere di San Giuliano.

Per la candidata sindaco del M5s, Valeria Di Folco, arriva un endorsement inaspettato. Grazie a due attivisti sorani del movimento che hanno trascorso una breve vacanza a Porto Empedocle e hanno avuto modo di conoscere Ida Carmina, la sindaca del comune agrigentino, è stato organizzato, nel corso della tradizionale riunione settimanale del venerdì, un collegamento in videoconferenza tra la prima cittadina siciliana e i membri del M5s Sora."

Durante il collegamento fanno sapere i grillini la sindaca ha rivolto un saluto e un forte incoraggiamento a Valeria, da qualche settimana impegnata nella competizione per il rinnovo del vertice politico del Comune di Sora.