Un esercito di candidati anche per questa tornata elettorale. Ogni lista sarà composta da 16 aspiranti consiglieri comunali: ad oggi, con le liste annunciate finora, siamo già oltre quota 140. Sono sei attualmente i candidati a sindaco.

Per il movimento cinque stelle Valeria Di Folco, per "Sora nel cuore" Eugenia Tersigni, il sindaco uscente Roberto De Donatis e gli altri tre candidati che hanno già anticipato le liste a loro sostegno: sei per l'attuale consigliere di minoranza Luca Di Stefano, cinque per la coalizione di centrosinistra della candidata Maria Paola Gemmiti e sette liste per la coalizione di centrodestra con a capo Giuseppe Ruggeri, che nelle scorse ore ha diramato una lettera aperta ai sorani.

"La coalizione mi ha chiesto una sola cosa: garantire la buona amministrazione, cioè il corretto esercizio del ruolo, nessun altro tipo di impegno, soltanto quello di costruire una squadra che sia all'altezza di amministrare bene. Una squadra al servizio del cittadino e mai ostativa" - scrive Ruggeri in un passaggio della lettera - È necessario superare la fase della piattaforma civica e restituire un'identità politica e un ruolo politico alla nostra Sora, superando così l'isolamento politico e amministrativo, ricostruendo la filiera con gli apparati sovracomunali, creando un contatto diretto e fruttuoso tra la città e gli enti provinciali, regionali e nazionali, che verranno agevolati dai forti legami politici che già esistono. Ho sempre pensato che nella vita bisogna saper rischiare, esporsi, osare, senza però perdere di vista l'impegno e la responsabilità che il ruolo di candidato sindaco impone.

Ho deciso di mettermi al servizio dei cittadini sorani".

Intanto tutti continuano a cercare di stringere accordi e ampliare alleanze.

Per sostenere il candidato del centrodestra Ruggeri scende in campo Carlo Quaglieri, consulente finanziario: "Ho deciso di sostenere la candidatura a sindaco del dottor Giuseppe Ruggeri in quanto il momento che vive la nostra città risulta essere uno dei più bassi e sfavorevoli che la città stessa abbia mai vissuto, e credo che il dottor Ruggeri sia la persona più affidabile, coscienziosa, matura e capace per traghettare la città fuori da questo momento buio".

Adesioni anche per il progetto della candidata del Movimento 5 stelle Di Folco.

Sergio Maciocia, medico odontoiatra, padre di tre figli, afferma: «È soprattutto per loro che già cinque anni fa, alle precedenti comunali, decisi di scendere in campo in quanto realizzai che chi non si fosse attivato per cambiare il destino di questa comunità sarebbe stato complice della sua involuzione materiale e spirituale.

Anche in occasione delle imminenti elezioni amministrative ho deciso di candidarmi nella lista del M5s per sostenere Valeria Di Folco sindaco».