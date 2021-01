«Esprimo grande soddisfazione per l'emendamento approvato in commissione Bilancio, con il quale si finanzia con 150.000 euro l'anno per il triennio 2021-2023, la realizzazione di tatuaggi di micropigmentazione per la correzione di difetti della cute di donne sottoposte ad intervento di asportazione e ricostruzione dell'areola mammaria».

Sara Battisti, consigliere regionale del Partito Democratico, da sempre è impegnata su questo versante. «Un intervento - spiega - che ho voluto fortemente inserire nella legge sui tatuaggi della Collega Marta Leonori perché ritengo che abbiamo il dovere di aiutare le donne che hanno vissuto il dramma fisico e psicologico di vedere asportata l'areola mammaria a seguito di un tumore al seno. Interventi e cure invasive si sommano al disagio psicologico di vedersi rimuovere una parte del proprio essere donna.

Con questo stanziamento aiutiamo le donne a sentirsi di nuovo bene con sé stesse, a ritrovarsi belle.

L'aspetto psicologico, come notorio, è determinante per la guarigione. Un sincero grazie all'assessora Sartore per la sua sensibilità. Ci tengo a sottolineare che saremo la prima regione a dotarsi di una misura simile.

Un orgoglio grande».

Argomenta Sara Battisti: «È fondamentale occuparsi di questi temi perché hanno un'importanza enorme nella vita quotidiana delle persone. Così come siamo impegnati sul versante del sociale. L'Amministrazione Zingaretti si sta caratterizzando per scelte di questo tipo».